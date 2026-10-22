"Огида": Трамп зганьбився через поцілунок з Меланією, яка відвернулась (відео)

Президент США Дональд Трамп опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.

Відповідне відео оприлюднили у мережі X. Користувачі залишили безліч жартівливих та іронічних коментарів під дописом.

Меланія хотіла уникнути поцілунку з Трампом

56-річна перша леді разом зі своїм чоловіком Дональдом вийшла на публіку для підписання указу, спрямованого на покращення здоров’я жінок.

Після підписання документу Трамп захотів поцілувати свою дружину, але опинився у незручній ситуації. Так, Меланія показово намагалася ухилитися від поцілунку з коханим. У той момент їй ніби стало ніяково перед людьми.

Користувачі мережі відмітили, що зі сторони Меланія виглядає так, ніби їй "огидно" від поцілунку власного чоловіка.

"Його власна дружина відчуває до нього огиду";

"Я її не звинувачую… Він же щовечора цілується зі своєю коханкою, Наталі Гарп";

"Ой… "Справжнє кохання" — це так прекрасно…";

"Ці поплескування рукою виглядають дуже дивно…".

Видео дня

Трамп зганьбив Меланію

Цікаво, що під час підписання відповідного документу Трамп, передаючи Меланії ручку, заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Дружина президента не промовчала і відповіла: "Твій підпис – найважливіший". Після цього Дональд уважно вдивлявся, як Меланія підписує документ, а потім сказав: "Такий схожий на мій". На цей закид перша леді заявила: "Так, усе копіюю".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом вийшла у світ у вишуканому вбранні. Для появи на публіці дружина президента обрала костюм від відомого бренду Dolce & Gabbana.

Також перша леді США відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.

Крім того, Меланія нещодавно загадково зникла з публічного простору на понад місяць, після чого яскраво показалася на публіці. Її тривала відсутність породила хвилю чуток.