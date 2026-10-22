"Огида": Трамп зганьбився через поцілунок з Меланією, яка відвернулась (відео)
Президент США Дональд Трамп опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.
Відповідне відео оприлюднили у мережі X. Користувачі залишили безліч жартівливих та іронічних коментарів під дописом.
Меланія хотіла уникнути поцілунку з Трампом
56-річна перша леді разом зі своїм чоловіком Дональдом вийшла на публіку для підписання указу, спрямованого на покращення здоров’я жінок.
Після підписання документу Трамп захотів поцілувати свою дружину, але опинився у незручній ситуації. Так, Меланія показово намагалася ухилитися від поцілунку з коханим. У той момент їй ніби стало ніяково перед людьми.
Користувачі мережі відмітили, що зі сторони Меланія виглядає так, ніби їй "огидно" від поцілунку власного чоловіка.
- "Його власна дружина відчуває до нього огиду";
- "Я її не звинувачую… Він же щовечора цілується зі своєю коханкою, Наталі Гарп";
- "Ой… "Справжнє кохання" — це так прекрасно…";
- "Ці поплескування рукою виглядають дуже дивно…".
Трамп зганьбив Меланію
Цікаво, що під час підписання відповідного документу Трамп, передаючи Меланії ручку, заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".
Дружина президента не промовчала і відповіла: "Твій підпис – найважливіший". Після цього Дональд уважно вдивлявся, як Меланія підписує документ, а потім сказав: "Такий схожий на мій". На цей закид перша леді заявила: "Так, усе копіюю".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом вийшла у світ у вишуканому вбранні. Для появи на публіці дружина президента обрала костюм від відомого бренду Dolce & Gabbana.
- Також перша леді США відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.
Крім того, Меланія нещодавно загадково зникла з публічного простору на понад місяць, після чого яскраво показалася на публіці. Її тривала відсутність породила хвилю чуток.