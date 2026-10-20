Після приниження Трампа Меланія вийшла на публіку в ефектному образі (фото)

Перша леді США Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом вийшла у світ у вишуканому вбранні. Для появи на публіці дружина президента обрала костюм від відомого бренду Dolce & Gabbana.

Меланія здійснила вихід на публіку після того, як Трамп публічно принизив її. Відповідні фото оприлюднили у мережі.

Дружина Трампа засвітилась у стильному образі

Перша леді США разом із чоловіком у трояндовому саду Білого дому взяли участь у церемонії підписання указу про створення підрозділу з питань жіночого здоров’я.

Так, на урочисту церемонію Меланія одягла вовняний костюм від Dolce & Gabbana. Вбрання складалось із силуетного піджака та спідниці довжини міді. Перша леді доповнила аутфіт туфлями-човниками від Christian Louboutin зі шкіри водяної змії.

Меланія Трамп у модному вбранні Фото: Колаж: Фокус

Як Трамп зганьбив дружину

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Видео дня

Меланія не промовчала і відповіла: "Твій підпис – найважливіший". Після цього Дональд уважно вдивлявся, як його дружина підписує документ, а потім сказав: "Такий схожий на мій". На цей закид перша леді заявила: "Так, усе копіюю".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перша леді США Меланія Трамп відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.

Також Меланія нещодавно загадково зникла з публічного простору на понад місяць, після чого яскраво показалася на публіці. Її тривала відсутність породила хвилю чуток.

Крім того, перша леді США продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні.