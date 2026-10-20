После унижения Трампа Мелания появилась на публике в эффектном образе (фото)

Первая леди США Мелания Трамп вместе с мужем Дональдом появилась на публике в изысканном наряде. Для публичного выхода супруга президента выбрала костюм от известного бренда Dolce & Gabbana.

Мелания появилась на публике после того, как Трамп публично унизил её. Соответствующие фотографии были опубликованы в сети.

Супруга Трампа появилась в стильном наряде

Первая леди США вместе с мужем в розовом саду Белого дома приняла участие в церемонии подписания указа о создании подразделения по вопросам женского здоровья.

Так, на торжественную церемонию Мелания надела шерстяной костюм от Dolce & Gabbana. Наряд состоял из силуэтного пиджака и юбки длины миди. Первая леди дополнила наряд туфлями-лодочками от Christian Louboutin из кожи водяной змеи.

Мелания Трамп в модном наряде Фото: Коллаж: Фокус

Как Трамп опозорил свою жену

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей жене. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

Видео дня

Мелания не промолчала и ответила: "Твоя подпись — самая важная". После этого Дональд внимательно наблюдал, как его жена подписывает документ, а затем сказал: "Такой похожий на мой". На этот упрек первая леди ответила: "Да, всё копирую".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Первая леди США Мелания Трамп посетила мероприятие в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Для выхода в свет супруга американского президента выбрала сдержанный и деловой образ.

Кроме того, Мелания недавно загадочным образом исчезла из поля зрения общественности на более чем месяц, после чего ярко появилась на публике. Её длительное отсутствие породило волну слухов.

Кроме того, первая леди США продемонстрировала потрясающий и смелый образ на спортивном мероприятии в Вашингтоне.