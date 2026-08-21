Возвращение на фоне слухов о помощнице мужа: Мелания Трамп впервые за месяц появилась на публике (видео)

Супруга Дональда Трампа Мелания Трамп загадочным образом исчезла из поля зрения общественности на более чем месяц, после чего 20 августа ярко появилась на публике. Ее длительное отсутствие породило волну слухов.

В четверг Мелания неожиданно появилась на официальной встрече с чиновниками и представителями прессы в саду возле Белого дома. Во время мероприятия она непринужденно улыбалась и даже пошутила по поводу своего исчезновения, пишет Newsweek.

"Добрый день, я слышала, что вы скучали по мне. Вот я", — шутливо обратилась Мелания к гостям.

Мелания появилась вместе со своим мужем Дональдом Трампом, и её присутствие на мероприятии было отнюдь не случайным. Она уже давно уделяет много времени детям и воссоединению семей, поэтому на этот раз её задачей было представить программу поддержки приёмных детей.

Несмотря на абсолютную непринужденность первой леди, СМИ обратили внимание на то, что это выступление стало первым публичным мероприятием с её участием за более чем месяц. До этого последнее публичное появление Мелании Трамп состоялось на финале Чемпионата мира по футболу 19 июля 2026 года, и с тех пор она внезапно перестала появляться на публике.

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Выступление Мелании Трамп после длительного отсутствия

Слухи о Натали Харп

Newsweek пишет, что появление первой леди также совпало с моментом, когда внимание было сосредоточено на других аспектах окружения Трампа, в частности на советнице Натали Харп.

Таблоид Radar Online обратил внимание на реакцию пользователей социальных сетей на появление Мелании. Пользователи считают, что это яркое возвращение на публику произошло не просто так и вызвано именно слухами о помощнице Трампа.

"Как только Натали начинает попадать в заголовки газет, Мелания вдруг снова оказывается в центре внимания. Конечно, это просто совпадение!", — комментируют Меланию в соцсетях.

Биограф Трампа Майкл Вольф недавно раскрыл в своей книге, что Мелания якобы отказывалась появляться рядом с тогда ещё кандидатом в президенты США, когда рядом находилась Харп. Это и может объяснять её отсутствие на многих официальных мероприятиях.

"Мелания, чьи выступления вместе с мужем тщательно согласовывались и тщательно готовились, не появлялась, если рядом была Харп. Поскольку Харп всегда была рядом, Мелании никогда не было — она появилась вместе с мужем только в последнюю неделю предвыборной кампании", — рассказал Вольф.

Натали Харп часто бывает в окружении Дональда Трампа Фото: The Trump Organization

Неизвестно, почему Мелания пытается избегать молодой помощницы Трампа. Однако СМИ отмечали, что Харп очень лояльна к президенту США и довольно часто бывает в его окружении. В частности, она заставила спецслужбы США и самого Трампа пересадить её на секретный президентский самолёт, когда политику могла угрожать опасность.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее Мелания Трамп появилась в открытом платье с декольте.