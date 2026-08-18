Первая леди США загадочного исчезла из публичного пространства: куда делась Мелания Трамп

В США обеспокоены таинственным исчезновением первой леди Америки. Последнее публичное появление Мелании Трамп состоялось на финале Чемпионата мира по футболу 19 июля 2026 года, где она вместе со своей семьей посмотрела матч.

С тех пор она больше не появлялась на публике. Поэтому вопросы о местонахождении первой леди США становятся всё более актуальными после того, как она не появилась на ряде громких мероприятий в течение последнего месяца, пишет Daily Star.

В последнее время 56-летняя актриса нигде не появлялась, пропустив ряд знаковых событий. Среди них — похороны сенатора Линдси Грэма.

Президент Дональд Трамп проводил лето в своём гольф-клубе, однако Меланию рядом с ним не видели. На недавних семейных фотографиях, опубликованных Ларой Трамп, видны президент, Эрик Трамп, Лара и их дети, но Мелании на снимках заметно не было.

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Первую леди в последний раз видели 19 июля 2026 года на финале чемпионата мира по футболу Фото: Скриншот

В результате в сети начали интересоваться, где находится Мелания Трамп.

"Вот видео, на котором видно, как Дональд Трамп уезжает и покидает свой клуб, но Мелании Трамп там с ним не было", — говорится в одном из видео.

Публикация привлекла значительное внимание, набрав более тысячи просмотров.

Отсутствие Мелании произошло после того, как она недавно установила антирекорд, достигнув самого низкого рейтинга одобрения среди всех современных первых леди в истории США.

Данные последних национальных опросов показывают, что рейтинг одобрения Мелании Трамп упал до -12, что стало беспрецедентно низким показателем для действующей первой леди.

Аналитик CNN Гарри Энтен отметил, что именно на этапе второго срока своих мужей их предшественницы пользовались значительно более высокими показателями одобрения. В частности, у Лоры Буш этот показатель составлял +46, у Мишель Обамы — +42, а у Хиллари Клинтон — +25.

Кроме того, рекордное падение общественной поддержки Мелании заметно в отчете, опубликованном в The Daily Beast. В исследовании говорится, что первая леди США появлялась на публике всего 38 дней в течение первых семи месяцев 2026 года.

Напомним, что известный журналист и писатель Майкл Вольф выяснил , что первая леди не проживает в Белом доме. И не появляется в поместье Мар-а-Лаго, где Дональд Трамп обожает устраивать вечеринки. У неё есть своя квартира в Нью-Йорке, где она строит свою собственную империю.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, как прошла премьера документального фильма "Мелания".