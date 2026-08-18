Перша леді США загадкового зникла з публічного простору: куди поділася Меланія Трамп

У США переймаються таємничим зникненням першої леді Америки. Остання публічна поява Меланії Трамп була на фіналі Чемпіонату світу з футболу 19 липня 2026 року, де вона разом зі своєю родиною подивилась матч.

Відтоді вона більше не з'являлася на публіці. Тож питання місцезнаходження першої леді США зростають після того, як вона не з'явилася на низці гучних заходів протягом останнього місяця, пише Daily Star.

Останнім часом 56-річна акторка ніде не з'являлася, пропустивши низку визначних подій. Серед них похорон сенатора Ліндсі Грем.

Президент Дональд Трамп проводив літо у своєму гольф-клубі, проте Меланію з ним не бачили. На нещодавніх сімейних фотографіях, опублікованих Ларою Трамп, видно президента, Еріка Трампа, Лару та їхні діти, але Меланії на знімках помітно не було.

Першу леді востаннє бачили 19 липня 2026 року на фіналі Чемпіонату світу з футболу Фото: Скріншот

Відтак, у мережі почали цікавитися, де Меланія Трамп.

Відео дня

"Ось відео, як Дональд Трамп виїжджає та залишає свій клуб, але Меланії Трамп там із ним не було", — йдеться в одному із відео.

Публікація привернула значну увагу, зібравши понад тисячі переглядів.

Відсутність Меланії відбулася після того, як вона нещодавно встановила антирекорд, досягнувши найнижчого рейтингу схвалення серед усіх сучасних перших леді в історії США.

Дані свіжих національних опитувань свідчать, що рейтинг схвалення Меланії Трамп впав до -12, що призвело до безпрецедентно низького рівня для чинної першої леді.

Аналітик CNN Гаррі Ентен зазначив, що саме на етапі другого терміну їхніх чоловіків її історичні колеги користувалися значно вищими показниками схвалення. Зокрема, у Лори Буш було +46, у Мішель Обами — +42, а у Гілларі Клінтон — +25.

Крім того, рекордне падіння громадської підтримки Меланії помітно у звіті, який опублікували у The Daily Beast. У дослідженні йдеться, що перша леді США з'являлася на публіці лише 38 днів протягом перших семи місяців 2026 року.

Нагадаємо, що відомий журналіст і автор книжок Майкл Вольф виявив, що перша леді не мешкає в Білому домі. І не з'являється в маєтку Мар-а-Лаго, в якому Дональд Трамп обожнює влаштовувати вечірки. У неї є своя квартира в Нью-Йорку, де вона будує свою власну імперію.

Також Фокус розповідав, як пройшла прем'єра документального фільму "Меланія".