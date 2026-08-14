Истерика на борту: как молодая помощница Трампа едва не раскрыла секретный план его безопасности

Выяснилось, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на протяжении многих лет использовал "самолёты-приманки" в целях безопасности. Однако однажды едва не произошло громкое раскрытие секретного плана обеспечения безопасности президента.

Молодая помощница Натали Гарп сопровождала Трампа в нескольких таких секретных поездках, в частности во время его недавней эвакуации из Турции после саммита НАТО на фоне угроз со стороны Ирана. Об этом пишет издание Radar Online.

Как произошла скандальная эвакуация из Турции

В то время как сотрудники Белого дома и журналисты остались на старом президентском самолете "Эйр Форс Уан", Трампа доставили в фургончике с едой к военному самолету. СМИ отмечают, что те, кого оставили, даже не подозревали, что происходит.

В ходе этой секретной операции о плане были проинформированы лишь некоторые чиновники из ближайшего окружения Трампа. СМИ утверждают, что на борту находились заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и директор по операциям Овального кабинета Волт Наута, а также небольшая группа помощников президента вместе с Натали Гарп.

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Гарп едва не раскрыла секретный план в прошлом

По словам биографа Майкла Вольфа, в 2024 году Трамп, который тогда был кандидатом в президенты США, изменил свои планы предвыборных поездок. Этому, в частности, предшествовало неудачное покушение на политика в штате Пенсильвания.

"Trump Force One превратился в самолет-приманку, где его персонал и гости рисковали быть сбитыми в небе, в то время как сам Трамп находился в секретном рейсе. И это случалось несколько раз — либо потому, что Секретная служба получала важные отчеты, либо потому, что Трампу это в некотором роде даже начало нравиться", — рассказал Вольфф в комментарии СМИ.

Поэтому, как утверждает Вольфф, существовал подставной самолет с журналистами и частью команды на борту, а Трамп в это время летел на другом самолете.

Среди "избранных", знавших о тайной подмене самолетов, была также Натали Гарп. Однако она стала "доверенным лицом" в отношении этих планов только тогда, когда однажды произошел инцидент с её участием.

"По крайней мере в одном случае произошла истерика. (Гарп — ред.) посадили на подставной самолет, и она просто взбесилась и втянула в это всех вокруг, после чего её перевели на самолет Трампа, потому что об этом узнал сам Трамп", — раскрывал автор подробности инцидента.

Издание пишет, что помощница устроила такой переполох, что спецслужбам в конце концов пришлось пересадить её на тот самолёт, на котором летел Трамп.

Напомним, 12 августа издание The Guardian сообщило, что более 100 человек из числа персонала, журналистов и даже госсекретарь Марко Рубио оказались под прицелом из-за тайной эвакуации Трампа.

Кроме того, газета Washington Post сообщала о том, как Трампа тайно эвакуировали из Турции из-за угроз со стороны Ирана.