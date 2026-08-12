"Предложил убить 100 человек вместо себя": скандал с самолетами Трампа набрал обороты
Президент США Дональд Трамп признался, что с саммита НАТО в Турции он летел на военном самолете, тайно покинув свой "Борт номер один", когда стало известно, что самолет может стать целью. Но теперь в США возмущены тем фактом, что более 100 человек персонала, журналистов и даже госсекретарь Марко Рубио оказались под прицелом.
Журналистам и другим лицам разрешили лететь на президентском самолете, несмотря на угрозу безопасности, в то время как Дональда Трампа тайно увезли на фургончике для кейтеринга, сообщает The Guardian.
Демократы в США призвали к проведению брифинга в Конгрессе по поводу ошеломляющего фарса, в котором Дональда Трампа тайно пересадили на другой самолет, а тот, на котором остались члены делегации, улетел без него.
"Похоже, идея заключалась в том, чтобы уменьшить опасность для президента Трампа, предложив иранцам убить около 100 человек вместо него", — сказал Стивен Кэш, исполнительный директор организации Steady State , бывший сотрудник разведки ЦРУ и старший советник разведывательного подразделения Министерства внутренней безопасности.
Критики теперь задаются вопросом, почему журналистов и общественность намеренно ввели в заблуждение.
Трамп тайно сменил самолеты и подставил своих спутников
Когда американская разведка якобы обнаружила реальную угрозу того, что Иран планировал его убийство во время саммита НАТО в июле, Трамп покинул президентский самолет Air Force One в грузовике для доставки еды. Об этом впервые сообщили Washington Post и New York Times. По имеющимся данным, президента незаметно вывели через боковую дверь самолета, а более сотни помощников, чиновников и журналистов остались на борту, чтобы вылететь в Великобританию, не получив предупреждения об угрозе их жизни.
Трамп 11 августа подтвердил, что тайно сменил самолет, но заявил, что самолет, на котором он в итоге летел, все же был более уязвим, чем Air Force One.
"Я думаю, что на самом деле самолет, на котором я летел, подвергался большему риску, — сказал Трамп журналистам. - Я думаю, что он подвергался большему риску, потому что, я думаю, именно этот самолет они с большей вероятностью могли бы атаковать".
Он также заявил, что делал то, что ему говорила Секретная служба.
"Ну, это зависит только от Секретной службы. Я просто следую их указаниям, поэтому руководствуюсь решениями Секретной службы и военных", — добавил Дональд Трамп.
Ричард Блюменталь , сенатор-демократ от штата Коннектикут, назвал операцию "беспрецедентной и сюрреалистической" и "откровенно пугающей".
"Я хочу знать, какие меры предосторожности были приняты для обеспечения безопасности всех пассажиров на борту президентского самолета Air Force One, который был признан слишком опасным для полета президента, а также для обеспечения безопасности персонала и журналистов на борту этого самолета?" – сказал сенатор.
Белый дом публично заявлял, что президент полетит в Великобританию на борту президентского самолета Air Force One – хотя и более старой модели, а не нового, подаренного Катаром. В действительности же Трамп поднялся на борт президентского самолета на глазах у телекамер, после чего через несколько минут его тайно вывели и пересадили на самолет C-32A ВВС.
Обман был настолько изощренным, что журналисты, сопровождавшие президента, а также некоторые сотрудники Белого дома, поверили, что Трамп все еще находится на борту президентского самолета. Репортерам было приказано держать шторы на окнах закрытыми во время полета.
Самолет C-32A с Трампом на борту вылетел на авиабазу RAF Mildenhall в Великобритании, прибыв туда около 22:20. Более старый самолет Air Force One и сопровождавшие его представители прессы прибыли несколькими минутами позже. Фотографы впоследствии запечатлели, как Трамп спускается с президентского самолета, по-видимому, после того, как его тайно вернули на борт.
Затем Трамп поприветствовал военнослужащих на базе, после чего поднялся на борт недавно отремонтированного Boeing 747, подаренного Катаром, и вылетел в Вашингтон.
"Тайная операция" по спасению Трампа — реакция в США
Нед Прайс, бывший заместитель посла США в ООН, заявил, что он не возражает против любых чрезвычайных мер, принимаемых Белым домом для защиты президента, но нынешняя администрация на протяжении нескольких недель распространяла "откровенную ложь" и превратила журналистов в "невольных заговорщиков".
Прайс, бывший специальный помощник президента Барака Обамы в Совете национальной безопасности, добавил: "Был способ сделать это без необходимости лгать. Они могли бы привлечь к этому группу журналистов, которые, я уверен, с большой готовностью не стали бы сообщать о некоторых мерах безопасности".
"Когда все было бы сказано и сделано, и президент благополучно оказался бы в Великобритании или вернулся на авиабазу Эндрюс, они могли бы сказать: "Вот что мы сделали и вот почему мы это сделали", — добавил Прайс. — Но они не испытывают угрызений совести по отношению к правде. Они не чувствуют преданности правде. Вместо этого в течение последнего месяца они просто пытались лгать и вводить в заблуждение".
Журналисты также были возмущены. Джейк Таппер, ведущий CNN, заявил: "Очевидно, что жизнь президента имеет первостепенное значение, и предыдущие администрации Белого дома использовали обман для защиты жизни президента. Но ни один из чиновников, с которыми я разговаривал, никогда раньше не слышал об использовании самолета AF1, полного сотрудников Белого дома и журналистов, в качестве приманки во время непосредственной угрозы".
Хосе Замора, региональный директор Комитета по защите журналистов в Северной и Южной Америке, заявил, что администрация обязана сделать так, чтобы журналисты не подвергались ненужной опасности:
"Журналистов следует информировать о достоверных угрозах безопасности, чтобы они могли принимать обоснованные решения. Прозрачность должна быть нормой для любой администрации, особенно когда речь идет о безопасности", — сказал он.
Во время саммита НАТО американские военные наносили удары по Ирану, что усиливало опасения по поводу мести Ирана. Новые данные свидетельствуют о том, что угроза воспринималась серьезнее, чем считалось ранее.
Фокус писал про скандал с заменой самолетов для Дональда Трампа.
Напомним, ранее появилась информация о том, как Дональда Трампа прятали в фургоне с едой.