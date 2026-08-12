"Предложил убить 100 человек вместо себя": скандал с самолетами Трампа набрал обороты

Президент США Дональд Трамп признался, что с саммита НАТО в Турции он летел на военном самолете, тайно покинув свой "Борт номер один", когда стало известно, что самолет может стать целью. Но теперь в США возмущены тем фактом, что более 100 человек персонала, журналистов и даже госсекретарь Марко Рубио оказались под прицелом.

Журналистам и другим лицам разрешили лететь на президентском самолете, несмотря на угрозу безопасности, в то время как Дональда Трампа тайно увезли на фургончике для кейтеринга, сообщает The Guardian.

Дональд Трамп тайно улетал другим самолетом

Демократы в США призвали к проведению брифинга в Конгрессе по поводу ошеломляющего фарса, в котором Дональда Трампа тайно пересадили на другой самолет, а тот, на котором остались члены делегации, улетел без него.

"Похоже, идея заключалась в том, чтобы уменьшить опасность для президента Трампа, предложив иранцам убить около 100 человек вместо него", — сказал Стивен Кэш, исполнительный директор организации Steady State , бывший сотрудник разведки ЦРУ и старший советник разведывательного подразделения Министерства внутренней безопасности.

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Критики теперь задаются вопросом, почему журналистов и общественность намеренно ввели в заблуждение.

Трамп тайно сменил самолеты и подставил своих спутников

Когда американская разведка якобы обнаружила реальную угрозу того, что Иран планировал его убийство во время саммита НАТО в июле, Трамп покинул президентский самолет Air Force One в грузовике для доставки еды. Об этом впервые сообщили Washington Post и New York Times. По имеющимся данным, президента незаметно вывели через боковую дверь самолета, а более сотни помощников, чиновников и журналистов остались на борту, чтобы вылететь в Великобританию, не получив предупреждения об угрозе их жизни.

Трамп 11 августа подтвердил, что тайно сменил самолет, но заявил, что самолет, на котором он в итоге летел, все же был более уязвим, чем Air Force One.

"Я думаю, что на самом деле самолет, на котором я летел, подвергался большему риску, — сказал Трамп журналистам. - Я думаю, что он подвергался большему риску, потому что, я думаю, именно этот самолет они с большей вероятностью могли бы атаковать".

Трамп признался, что сменил самолеты тайно

Он также заявил, что делал то, что ему говорила Секретная служба.

"Ну, это зависит только от Секретной службы. Я просто следую их указаниям, поэтому руководствуюсь решениями Секретной службы и военных", — добавил Дональд Трамп.

Ричард Блюменталь , сенатор-демократ от штата Коннектикут, назвал операцию "беспрецедентной и сюрреалистической" и "откровенно пугающей".

"Я хочу знать, какие меры предосторожности были приняты для обеспечения безопасности всех пассажиров на борту президентского самолета Air Force One, который был признан слишком опасным для полета президента, а также для обеспечения безопасности персонала и журналистов на борту этого самолета?" – сказал сенатор.

Белый дом публично заявлял, что президент полетит в Великобританию на борту президентского самолета Air Force One – хотя и более старой модели, а не нового, подаренного Катаром. В действительности же Трамп поднялся на борт президентского самолета на глазах у телекамер, после чего через несколько минут его тайно вывели и пересадили на самолет C-32A ВВС.

Обман был настолько изощренным, что журналисты, сопровождавшие президента, а также некоторые сотрудники Белого дома, поверили, что Трамп все еще находится на борту президентского самолета. Репортерам было приказано держать шторы на окнах закрытыми во время полета.

Дональд Трамп на фоне самолета, подаренного Катаром Фото: The White House

Самолет C-32A с Трампом на борту вылетел на авиабазу RAF Mildenhall в Великобритании, прибыв туда около 22:20. Более старый самолет Air Force One и сопровождавшие его представители прессы прибыли несколькими минутами позже. Фотографы впоследствии запечатлели, как Трамп спускается с президентского самолета, по-видимому, после того, как его тайно вернули на борт.

Затем Трамп поприветствовал военнослужащих на базе, после чего поднялся на борт недавно отремонтированного Boeing 747, подаренного Катаром, и вылетел в Вашингтон.

"Тайная операция" по спасению Трампа — реакция в США

Нед Прайс, бывший заместитель посла США в ООН, заявил, что он не возражает против любых чрезвычайных мер, принимаемых Белым домом для защиты президента, но нынешняя администрация на протяжении нескольких недель распространяла "откровенную ложь" и превратила журналистов в "невольных заговорщиков".

Прайс, бывший специальный помощник президента Барака Обамы в Совете национальной безопасности, добавил: "Был способ сделать это без необходимости лгать. Они могли бы привлечь к этому группу журналистов, которые, я уверен, с большой готовностью не стали бы сообщать о некоторых мерах безопасности".

"Когда все было бы сказано и сделано, и президент благополучно оказался бы в Великобритании или вернулся на авиабазу Эндрюс, они могли бы сказать: "Вот что мы сделали и вот почему мы это сделали", — добавил Прайс. — Но они не испытывают угрызений совести по отношению к правде. Они не чувствуют преданности правде. Вместо этого в течение последнего месяца они просто пытались лгать и вводить в заблуждение".

Журналисты также были возмущены. Джейк Таппер, ведущий CNN, заявил: "Очевидно, что жизнь президента имеет первостепенное значение, и предыдущие администрации Белого дома использовали обман для защиты жизни президента. Но ни один из чиновников, с которыми я разговаривал, никогда раньше не слышал об использовании самолета AF1, полного сотрудников Белого дома и журналистов, в качестве приманки во время непосредственной угрозы".

Хосе Замора, региональный директор Комитета по защите журналистов в Северной и Южной Америке, заявил, что администрация обязана сделать так, чтобы журналисты не подвергались ненужной опасности:

"Журналистов следует информировать о достоверных угрозах безопасности, чтобы они могли принимать обоснованные решения. Прозрачность должна быть нормой для любой администрации, особенно когда речь идет о безопасности", — сказал он.

Во время саммита НАТО американские военные наносили удары по Ирану, что усиливало опасения по поводу мести Ирана. Новые данные свидетельствуют о том, что угроза воспринималась серьезнее, чем считалось ранее.

Фокус писал про скандал с заменой самолетов для Дональда Трампа.

Напомним, ранее появилась информация о том, как Дональда Трампа прятали в фургоне с едой.