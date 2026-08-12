"Запропонував вбити 100 людей замість себе": скандал із літаками Трампа набрав обертів

Президент США Дональд Трамп зізнався, що з саміту НАТО в Туреччині він летів на військовому літаку, таємно покинувши свій "Борт номер один", коли стало відомо, що літак може стати мішенню. Але тепер у США обурені тим фактом, що понад 100 осіб персоналу, журналістів і навіть держсекретар Марко Рубіо опинилися під прицілом.

Журналістам та іншим особам дозволили летіти на президентському літаку, незважаючи на загрозу безпеці, тоді як Дональда Трампа таємно вивезли у фургоні для кейтерингу, повідомляє The Guardian.

Дональд Трамп таємно вилітав іншим літаком

Демократи у США закликали провести брифінг у Конгресі щодо приголомшливого фарсу, під час якого Дональда Трампа таємно пересадили на інший літак, а той, на якому залишилися члени делегації, відлетів без нього.

"Схоже, ідея полягала в тому, щоб зменшити небезпеку для президента Трампа, запропонувавши іранцям вбити близько 100 осіб замість нього", — сказав Стівен Кеш, виконавчий директор організації Steady State, колишній співробітник розвідки ЦРУ та старший радник розвідувального підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки.

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Критики тепер задаються питанням, чому журналістів та громадськість навмисно ввели в оману.

Трамп таємно змінив літаки та підставив своїх супутників

Коли американська розвідка нібито виявила реальну загрозу того, що Іран планував його вбивство під час саміту НАТО в липні, Трамп покинув президентський літак "Air Force One" у вантажівці для доставки їжі. Про це вперше повідомили "Washington Post" і "New York Times". За наявними даними, президента непомітно вивели через бічні двері літака, а понад сотню помічників, чиновників і журналістів залишилися на борту, щоб вилетіти до Великої Британії, не отримавши попередження про загрозу їхньому життю.

11 серпня Трамп підтвердив, що таємно змінив літак, але заявив, що літак, на якому він зрештою летів, все ж був більш вразливим, ніж "Air Force One".

"Я вважаю, що насправді літак, яким я летів, наражався на більший ризик, — сказав Трамп журналістам. — Я вважаю, що він наражався на більший ризик, тому що, на мою думку, саме цей літак вони, швидше за все, могли б атакувати".

Трамп зізнався, що таємно змінив літаки

Він також заявив, що робив те, що йому казала Секретна служба.

"Ну, це залежить лише від Секретної служби. Я просто дотримуюся їхніх вказівок, тому керуюся рішеннями Секретної служби та військових", — додав Дональд Трамп.

Річард Блюменталь, сенатор-демократ від штату Коннектикут, назвав цю операцію "безпрецедентною та сюрреалістичною" і "відверто лякаючою".

"Я хочу знати, які запобіжні заходи було вжито для забезпечення безпеки всіх пасажирів на борту президентського літака "Air Force One", який було визнано надто небезпечним для польоту президента, а також для забезпечення безпеки персоналу та журналістів на борту цього літака?" — сказав сенатор.

Білий дім публічно заявляв, що президент полетить до Великої Британії на борту президентського літака "Air Force One" — хоча й старішої моделі, а не нового, подарованого Катаром. Насправді ж Трамп піднявся на борт президентського літака на очах у телекамер, після чого через кілька хвилин його таємно вивели й пересадили на літак C-32A ВПС.

Обман був настільки витонченим, що журналісти, які супроводжували президента, а також деякі співробітники Білого дому, повірили, що Трамп досі перебуває на борту президентського літака. Репортерам було наказано тримати штори на вікнах зачиненими під час польоту.

Дональд Трамп на тлі літака, подарованого Катаром Фото: The White House

Літак C-32A з Трампом на борту вилетів на авіабазу RAF Mildenhall у Великій Британії, прибувши туди близько 22:20. Старіший літак Air Force One та представники преси, які його супроводжували, прибули на кілька хвилин пізніше. Згодом фотографи зафіксували, як Трамп спускається з президентського літака, мабуть, після того, як його таємно повернули на борт.

Потім Трамп привітав військовослужбовців на базі, після чого піднявся на борт нещодавно відремонтованого Boeing 747, подарованого Катаром, і вилетів до Вашингтона.

"Таємна операція" з порятунку Трампа — реакція у США

Нед Прайс, колишній заступник посла США в ООН, заявив, що він не заперечує проти будь-яких надзвичайних заходів, які вживає Білий дім для захисту президента, але нинішня адміністрація протягом кількох тижнів поширювала "відверту брехню" і перетворила журналістів на "мимовільних змовників".

Прайс, колишній спеціальний помічник президента Барака Обами в Раді національної безпеки, додав: "Був спосіб зробити це без необхідності брехати. Вони могли б залучити до цього групу журналістів, які, я впевнений, з великою готовністю не стали б повідомляти про деякі заходи безпеки".

"Коли все було б сказано й зроблено, і президент благополучно опинився б у Великій Британії або повернувся на авіабазу Ендрюс, вони могли б сказати: „Ось що ми зробили і ось чому ми це зробили“, — додав Прайс. — Але вони не відчувають докорів сумління щодо правди. Вони не відчувають відданості правді. Натомість протягом останнього місяця вони просто намагалися брехати й вводити в оману".

Журналісти також були обурені. Джейк Таппер, ведучий CNN, заявив: "Очевидно, що життя президента має першочергове значення, і попередні адміністрації Білого дому вдавалися до обману, щоб захистити життя президента. Але жоден із чиновників, з якими я розмовляв, ніколи раніше не чув про використання літака AF1, повного співробітників Білого дому та журналістів, як приманки під час безпосередньої загрози".

Хосе Замора, регіональний директор Комітету з захисту журналістів у Північній та Південній Америці, заявив, що влада зобов’язана вжити заходів, аби журналісти не наражалися на зайву небезпеку:

"Журналістів слід інформувати про реальні загрози безпеці, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення. Прозорість має бути нормою для будь-якої адміністрації, особливо коли йдеться про безпеку", — сказав він.

Під час саміту НАТО американські військові завдавали ударів по Ірану, що посилювало побоювання щодо помсти з боку Ірану. Нові дані свідчать про те, що загрозу сприймали серйозніше, ніж вважалося раніше.

"Фокус" писав про скандал, пов’язаний із заміною літаків для Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, як Дональда Трампа ховали у фургоні з їжею.