Істерика на борту: як молода помічниця Трампа ледь не розсекретила таємний план його безпеки

З'ясувалося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп роками використовував "літаки-приманки" у цілях безпеки. Проте одного разу ледь не трапилося гучне розкриття таємного плану безпеки президента.

Молода помічниця Наталі Гарп супроводжувала Трампа у кількох таких таємних поїздках, зокрема у його нещодавній евакуації з Туреччини після саміту НАТО на тлі погроз Ірану. Про це пише видання Radar Online.

Як відбулася скандальна евакуація з Туреччини

У той час, коли співробітники Білого дому та журналісти залишилися на старому президентському літаку Air Force One, Трампа доправляли у фургончику з їжею до військового літака. Медіа зазначають, що ті, кого залишили, навіть не підозрювали, що відбувається.

Під час цієї секретної операції лише деяким посадовцям із найближчого оточення Трампа було повідомлено про план. ЗМІ стверджують, що на борту перебували заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно та директор з операцій Овального кабінету Волт Наута, а також невелика група помічників президента разом з Наталі Гарп.

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Гарп ледь не розсекретила таємний план у минулому

За словами біографа Майкла Волффа, у 2024 році, Трамп, який тоді був кандидатом у президенти США, змінив свої плани передвиборчих поїздок. Цьому передував зокрема невдалий замах на політика у штаті Пенсильванія.

"Trump Force One перетворився на літак-приманку, де його персонал і гості ризикували бути збитими в небі, тоді як сам Трамп перебував у секретному рейсі. І це траплялося кілька разів — або тому, що Секретна служба отримувала важливі звіти, або тому, що Трампу це певним чином навіть почало подобатися", — розповідав Волфф у коментарі ЗМІ.

Тому, як каже Волфф, існувавав підставний літак з пресою та частиною команди на борту, а Трамп у той час летів на іншому літаку.

Серед "обраних", хто знав про таємну підміну літаків, була також Наталі Гарп. Однак вона стала "довіреною" щодо таких планів тільки тоді, коли одного разу стався інцидент за її участю.

"Принаймні в одному випадку сталася істерика. (Гарп — ред.) посадили на підставний літак, і вона просто оскаженіла та втягнула в це всіх навколо, після чого її перевели на літак Трампа, тому що про це дізнався сам Трамп", — розкривав автор подробиці інциденту.

Видання пише, що помічниця вчинила такий галас, що спецслужбам довелося зрештою перевести її на той літак, яким летів Трамп.

Нагадаємо, 12 серпня видання The Guardian розповіло, що понад 100 осіб персоналу, журналістів і навіть держсекретар Марко Рубіо опинилися під прицілом через таємну евакуацію Трампа.

Також видання Washington Post розповідало, як Трампа таємно евакуювали з Туреччини через погрози Ірану.