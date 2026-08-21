Повернення на тлі чуток про помічницю чоловіка: Меланія Трамп вперше за місяць вийшла у світ (відео)

Дружина Дональда Трампа Меланія Трамп загадково зникла з публічного простору на понад місяць, після чого 20 серпня яскраво показалася на публіці. Її тривала відсутність породила хвилю чуток.

У четвер Меланія раптово завітала на офіційну зустріч з посадовцями та пресою у саду біля Білого дому. Під час події вона невимушено усміхалася і навіть пожартувала про своє зникнення, пише Newsweek.

"Добрий день, я чула, що ви сумували за мною. Ось я", — жартівливо звернулася Меланія до гостей.

Меланія вийшла разом із чоловіком Дональдом Трампом, і її присутність на заході була зовсім не випадковою. Вона вже багато часу приділяє дітям і возз'єднанням родин, тож цього разу її завданням було презентувати програму з підтримки прийомних дітей.

Попри абсолютну невимушеність першої леді, ЗМІ звернули увагу, що цей виступ став першим публічним заходом з її участю за понад місяць. До цього остання публічна поява Меланії Трамп була на фіналі Чемпіонату світу з футболу 19 липня 2026 року і відтоді вона раптом перестала з'являтися на публіці.

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Виступ Меланії Трамп після тривалої відсутності

Чутно про Наталі Гарп

Newsweek пише, що поява першої леді також з'явилася в той момент, коли увага була зосереджена на інших аспектах оточення Трампа, зокрема на радниці Наталі Гарп.

Таблоїд Radar Online звернув увагу на реакцію людей у соцмережах на появу Меланії. Користувачі вважають, що яскраве повернення на публіці відбулося не просто так і спричинене саме чутками про помічницю Трампа.

"Щойно Наталі починає потрапляти в заголовки газет, Меланія раптом знову опиняється в центрі уваги. Звичайно, просто збіг обставин!", — коментують Меланію у соцмережах.

Біограф Трампа Майкл Вольф нещодавно розкрив у своїй праці, що Меланія нібито відмовлялася з'являтися поруч із на той час ще кандидатом у президенти США, коли поруч перебувала Гарп. Це і може пояснювати її відсутність на багатьох офіційних заходах.

"Меланія, чиї виступи разом із чоловіком ретельно узгоджувалися та ретельно готувалися, не з’являлася, якщо поруч була Гарп. Оскільки Гарп завжди була поруч, Меланії ніколи не було — вона з’явилася разом із чоловіком лише в останній тиждень передвиборчої кампанії", — розповів Вольф.

Наталі Гарп часто буває в оточенні Дональд Трампа Фото: The Trump Organization

Невідомо, чому Меланія намагається уникати молоду помічницю Трампа. Однак ЗМІ звертали увагу, що Гарп дуже прихильна до президента США і доволі часто буває в його оточенні. Вона зокрема змусила спецслужби США та самого Трампа пересадити її на секретний президентський літак, коли політику могла загрожувати небезпека.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше Меланія Трамп показалася у відкритій сукні з декольте.