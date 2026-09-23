Мелания Трамп появилась в ООН в элегантном наряде (видео)

Первая леди США Мелания Трамп посетила мероприятие в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Для выхода в свет супруга американского президента выбрала сдержанный и деловой образ.

Журналисты запечатлели Меланию на камеру, когда она шла по коридорам Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram (radmillasuleymanova).

Деловой образ Мелании Трамп в ООН

Для официального мероприятия первая леди США выбрала сдержанный образ. Она надела черный приталенный костюм с жакетом и брюками. Из-под наряда проглядывает белая рубашка с широким воротником, который придает образу выразительность.

Супруга американского президента решила дополнить наряд прической с волнистыми локонами, лаконичным макияжем с акцентом на глаза и туфлями-лодочками. От аксессуаров Мелания воздержалась.

Отметим, что 23 сентября Мелания Трамп находится в Нью-Йорке в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. Первая леди провела встречу в рамках проекта "Fostering the Future Together", посвященного детям и образованию. Кроме того, она представила новые международные партнерства с технологическими компаниями и рассказала о целях своей инициативы на 2026 год.

Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала потрясающий и смелый образ на спортивном мероприятии в Вашингтоне. Главным акцентом вечера стало изысканное черное платье первой леди от премиального бренда Dolce & Gabbana.

Кроме того, Мелания Трамп эффектно появилась на публике. Она прибыла в Северную Каролину в элегантном наряде.

Кроме того, перед встречей с Меланией Трамп первая леди Украины Елена Зеленская произвела впечатление своим стильным образом в Нью-Йорке. Она надела светло-серый жакет свободного кроя, который сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.