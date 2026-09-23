Меланія Трамп з'явилася в ООН в елегантному образі (відео)

Перша леді США Меланія Трамп відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.

Журналісти піймали Меланію на камеру, коли вона йшла коридорами Генеральної Асамблеї ООН. Відповідне відео оприлюднили в Instagram (radmillasuleymanova).

Діловий лук Меланії Трамп в ООН

Для офіційного заходу перша леді США обрала стриманий образ. Вона одягнула чорний приталений костюм із жакетом та брюками. Під низом вбрання видніється біла сорочка з широким коміром, який додає луку виразності.

Дружина американського президента вирішила доповнити аутфіт укладкою у вигляді хвиль, простим макіяжем з акцентом на очі та туфлями-човниками. Від аксесуарів Меланія втрималась.

Зазначимо, що 23 вересня Меланія Трамп перебуває в Нью-Йорку в межах 81-ї Генеральної асамблеї ООН. Перша леді провела зустріч у межах проєкту Fostering the Future Together, який присвячений дітям та освіті. Крім цього, вона представила нові міжнародні партнерства з технологічними компаніями та розповіла про цілі своєї ініціативи на 2026 рік.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перша леді США Меланія Трамп продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні. Головним акцентом вечора стала вишукана чорна сукня першої леді від преміального бренду Dolce & Gabbana.

Також Меланія Трамп ефектно з’явилась на публіці. Вона прибула до Північної Кароліни в елегантному образі.

Крім того, перед зустріччю з Меланією Трамп перша леді України Олена Зеленська вразила стильним образом у Нью-Йорку. Вона одягла світло-сірий жакет вільною крою, який поєднала з чорним лонгслівом та широкими брюками.