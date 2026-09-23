Перед зустріччю з Меланією Трамп: Зеленська вразила стильним образом у Нью-Йорку (відео)

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Нью-Йорка. Перша леді продемонструвала стильний та діловий образ на публіці.

Зеленські прибули до Нью-Йорка для участі у 81-ій сесії Генасамблеї ООН. Також Олена планує зустрітися з Меланією Трамп. Який аутфіт обрала українська перша леді – оприлюднили в Instagram (rorrrro88).

Трендовий образ Зеленської

На опублікованих кадрах видно, що Олена Зеленська для зустрічі з Меланією Трамп обрала стриманий діловий лук. Вона одягла світло-сірий жакет вільною крою, який поєднала з чорним лонгслівом та широкими брюками.

Образ першої леді доповнюють стильні туфлі-човники, а з аксесуарів – мінімалістичні прикраси. Вишуканий жакет додає аутфіту елегантності, і, таким чином, вбрання виглядає стримано та сучасно.

Видео дня

До речі, під час свого візиту до Нью-Йорка Олена Зеленська знайомить усіх з гуманітарними й соціальними проєктами. Вона планує виступити перед студентами та викладачами Колумбійського університету, представити результати Самiту перших леді та джентльменів на майданчику ООН, а також зустрітися з американськими бізнесменами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перша леді України Олена Зеленська прикрасила вересневу обкладинку ELLE Литва та пояснила журналістам, чому культура під час війни стала для українців не розвагою, а порятунком.

Також дружина президента зізналася, що з лютого 2022 року ще жодного разу не почувалася щасливою на всі сто відсотків. При цьому, дивлячись на свого чоловіка, їй здається, що повномасштабна війна триває вже понад чотири роки.

Крім того, перша леді Олена Зеленська відвідала пʼятий Саміт перших леді та джентльменів. На публіці дружина Володимира Зеленського постала в діловому образі.