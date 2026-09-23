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Перед зустріччю з Меланією Трамп: Зеленська вразила стильним образом у Нью-Йорку (відео)

Як виглядають Олена Зеленська та Меланія Трамп
Олена Зеленська та Меланія Трамп | Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Нью-Йорка. Перша леді продемонструвала стильний та діловий образ на публіці.

Зеленські прибули до Нью-Йорка для участі у 81-ій сесії Генасамблеї ООН. Також Олена планує зустрітися з Меланією Трамп. Який аутфіт обрала українська перша леді – оприлюднили в Instagram (rorrrro88).

Трендовий образ Зеленської

На опублікованих кадрах видно, що Олена Зеленська для зустрічі з Меланією Трамп обрала стриманий діловий лук. Вона одягла світло-сірий жакет вільною крою, який поєднала з чорним лонгслівом та широкими брюками.

Образ першої леді доповнюють стильні туфлі-човники, а з аксесуарів – мінімалістичні прикраси. Вишуканий жакет додає аутфіту елегантності, і, таким чином, вбрання виглядає стримано та сучасно.

Видео дня

До речі, під час свого візиту до Нью-Йорка Олена Зеленська знайомить усіх з гуманітарними й соціальними проєктами. Вона планує виступити перед студентами та викладачами Колумбійського університету, представити результати Самiту перших леді та джентльменів на майданчику ООН, а також зустрітися з американськими бізнесменами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, перша леді Олена Зеленська відвідала пʼятий Саміт перших леді та джентльменів. На публіці дружина Володимира Зеленського постала в діловому образі.