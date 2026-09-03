Олена Зеленська на обкладинці ELLE Литва: про що перша леді розповіла в інтерв'ю

Перша леді України Олена Зеленська прикрасила вересневу обкладинку ELLE Литва та пояснила журналістам, чому культура під час війни стала для українців не розвагою, а порятунком.

Вересень відкриває новий сезон модних видань, а разом з ним – низку резонансних обкладинок та інтерв'ю. У вересневому номері литовського ELLE головною героїнею стала перша леді України Олена Зеленська, яка розповіла не про стиль чи fashion-тенденції, а про повсякденне життя українців під час війни – навчання, роботу та виховання дітей.

У розмові з журналом Олена Зеленська згадала перші тижні повномасштабного вторгнення, коли перед родинами постало непросте питання: чи продовжувати дітям навчання в умовах небезпеки. Відповідь виявилася однозначною – так. Українські школярі й надалі складають іспити, завершують навчальний рік та відзначають випускні, попри обставини, з якими зіткнулося їхнє покоління.

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Перша леді зауважила, що сучасне дитинство суттєво відрізняється від того, яке мали діти до 2022 року. Водночас можливість здобувати освіту, спілкуватися з однолітками та залишатися дітьми – те, чого війна не повинна відбирати.

Окрему частину інтерв'ю присвячено культурному життю країни. За словами Олени Зеленської, українські театри, концертні майданчики та книжкові ярмарки продовжують приймати повні зали навіть попри повітряні тривоги та нічні атаки. Мешканці можуть провести годину в укритті, а вже наступного вечора відвідати виставу чи фестиваль.

"Це спосіб підняти настрій і зберегти відчуття нормальності" зазначила Перша леді

Зеленська додала, що культура стала для українців своєрідною терапією.

Нова обкладинка ELLE Литва, за словами редакції видання, розповідає історію країни, яка навіть у найскладніші часи відстоює право творити, розвиватися та залишатися собою.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо участі у другому президентському терміні Володимир Зеленський ухвалить самостійно — про це заявляла Олена Зеленська.

Зокрема Перша леді розповіла, що робочий день її чоловіка розпочинається задовго до світанку, коли надходять перші повідомлення з фронту, а постійна напруга, пов'язана з війною, помітно відобразилася на його зовнішності та емоційному стані.

Також Олена Зеленська зізнавалася, що з лютого 2022 року жодного разу не відчувала себе повністю щасливою, а тривалість повномасштабної війни їй суб'єктивно здається набагато довшою за реальний час.