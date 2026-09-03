Елена Зеленская на обложке ELLE Литва: о чем первая леди рассказала в интервью

Первая леди Украины Елена Зеленская украсила сентябрьскую обложку ELLE Литва и объяснила журналистам, почему культура во время войны стала для украинцев не развлечением, а спасением.

Сентябрь открывает новый сезон модных изданий, а вместе с ним — целую серию громких обложек и интервью. В сентябрьском номере литовского ELLE главной героиней стала первая леди Украины Елена Зеленская, которая рассказала не о стиле или модных тенденциях, а о повседневной жизни украинцев во время войны – об учебе, работе и воспитании детей.

В беседе с журналом Елена Зеленская вспомнила первые недели полномасштабного вторжения, когда перед семьями встал непростой вопрос: продолжать ли детям обучение в условиях опасности. Ответ оказался однозначным — да. Украинские школьники продолжают сдавать экзамены, заканчивать учебный год и отмечать выпускные, несмотря на обстоятельства, с которыми столкнулось их поколение.

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Первая леди отметила, что современное детство существенно отличается от того, каким оно было для детей до 2022 года. В то же время возможность получать образование, общаться со сверстниками и оставаться детьми — это то, чего война не должна отнимать.

Отдельная часть интервью посвящена культурной жизни страны. По словам Елены Зеленской, украинские театры, концертные площадки и книжные ярмарки продолжают собирать полные залы даже несмотря на воздушные тревоги и ночные атаки. Жители могут провести час в укрытии, а уже на следующий вечер посетить спектакль или фестиваль.

"Это способ поднять настроение и сохранить ощущение нормальности" отметила первая леди

Зеленская добавила, что культура стала для украинцев своеобразной терапией.

Новая обложка ELLE Литва, по словам редакции издания, рассказывает историю страны, которая даже в самые сложные времена отстаивает право творить, развиваться и оставаться собой.

Ранее сообщалось, что решение об участии во втором президентском сроке Владимир Зеленский примет самостоятельно — об этом заявила Елена Зеленская.

В частности, первая леди рассказала, что рабочий день её мужа начинается задолго до рассвета, когда поступают первые сообщения с фронта, а постоянное напряжение, связанное с войной, заметно отразилось на его внешности и эмоциональном состоянии.

Кроме того, Елена Зеленская признавалась, что с февраля 2022 года ни разу не чувствовала себя полностью счастливой, а продолжительность полномасштабной войны ей субъективно кажется гораздо более длительной, чем на самом деле.