Перед встречей с Меланией Трамп: Зеленская удивила стильным образом в Нью-Йорке (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Нью-Йорк. Первая леди продемонстрировала стильный и деловой образ на публике.

Супруги Зеленские прибыли в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также Елена планирует встретиться с Меланией Трамп. Какой наряд выбрала украинская первая леди – было опубликовано в Instagram (rorrrro88).

Модный образ Зеленской

На опубликованных снимках видно, что Елена Зеленская для встречи с Меланией Трамп выбрала сдержанный деловой наряд. Она надела светло-серый жакет свободного кроя, который сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.

Образ первой леди дополняют стильные туфли-лодочки, а из аксессуаров — минималистичные украшения. Изысканный жакет придает наряду элегантность, и, таким образом, наряд выглядит сдержанно и современно.

Видео дня

Кстати, во время своего визита в Нью-Йорк Елена Зеленская знакомит всех с гуманитарными и социальными проектами. Она планирует выступить перед студентами и преподавателями Колумбийского университета, представить итоги Саммита первых леди и джентльменов на площадке ООН, а также встретиться с американскими бизнесменами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Первая леди Украины Елена Зеленская украсила сентябрьскую обложку ELLE Литва и объяснила журналистам, почему культура во время войны стала для украинцев не развлечением, а спасением.

Также супруга президента призналась, что с февраля 2022 года ни разу не чувствовала себя счастливой на все сто процентов. При этом, глядя на своего мужа, ей кажется, что полномасштабная война длится уже более четырёх лет.

Кроме того, первая леди Елена Зеленская посетила пятый саммит первых леди и джентльменов. На публике супруга Владимира Зеленского появилась в деловом образе.