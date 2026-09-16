На тлі чуток про зраду: Меланія Трамп вразила елегантним образом (відео)
Дружина американського президента Меланія Трамп ефектно з’явилась на публіці. Вона прибула до Північної Кароліни в елегантному образі.
Відповідні кадри оприлюднили в Instagram. Меланія розкішно вийшла у світ попри чутки про ймовірну "зраду" її чоловіка Дональда Трампа.
На опублікованому відео можна побачити, як перша леді спускається з трапа літака, прибувши до Північної Кароліни (штат США). Для появи на публіці Меланія обрала білосніжку сукню міді з довгими рукавами, яка підкреслила її фігуру. Зверху жінка одягнула темний піджак, а у тон до нього підібрала туфлі човники на шпильці.
До стильного луку Меланія вирішила не додавати яскравих прикрас. Вона зробила легкий макіяж та укладку на довге волосся.
У коментарях під відео прихильники Трамп захопилися елегантним образом першої леді та засипали її компліментами:
- "Вона така красива й елегантна. Обожнюю її";
- "Найкраща перша леді в історії";
- "Перша леді елегантна, розумна й вродлива".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Меланія Трамп продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні. Разом із чоловіком, президентом Дональдом Трампом, вона відвідала турнір UFC Freedom 250, що проходив просто на Південній галявині Білого дому.
- Каміла, королева-консорт Великої Британії, та Меланія Трамп влаштували негласне модне протистояння, демонструючи елегантні та виважені образи. Перша леді США зробила ставку на сучасний мінімалізм.
До речі, відомий журналіст і автор книжок Майкл Вольф виявив, що перша леді США Меланія Трамп не мешкає в Білому домі. У неї є своя квартира в Нью-Йорку, де вона будує свою власну імперію.