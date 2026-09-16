На тлі чуток про зраду: Меланія Трамп вразила елегантним образом (відео)

Дружина американського президента Меланія Трамп ефектно з’явилась на публіці. Вона прибула до Північної Кароліни в елегантному образі.

Відповідні кадри оприлюднили в Instagram. Меланія розкішно вийшла у світ попри чутки про ймовірну "зраду" її чоловіка Дональда Трампа.

На опублікованому відео можна побачити, як перша леді спускається з трапа літака, прибувши до Північної Кароліни (штат США). Для появи на публіці Меланія обрала білосніжку сукню міді з довгими рукавами, яка підкреслила її фігуру. Зверху жінка одягнула темний піджак, а у тон до нього підібрала туфлі човники на шпильці.

До стильного луку Меланія вирішила не додавати яскравих прикрас. Вона зробила легкий макіяж та укладку на довге волосся.

У коментарях під відео прихильники Трамп захопилися елегантним образом першої леді та засипали її компліментами:

Видео дня

"Вона така красива й елегантна. Обожнюю її";

"Найкраща перша леді в історії";

"Перша леді елегантна, розумна й вродлива".

Реакція на образ Меланії Трамп Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні. Разом із чоловіком, президентом Дональдом Трампом, вона відвідала турнір UFC Freedom 250, що проходив просто на Південній галявині Білого дому.

Каміла, королева-консорт Великої Британії, та Меланія Трамп влаштували негласне модне протистояння, демонструючи елегантні та виважені образи. Перша леді США зробила ставку на сучасний мінімалізм.

До речі, відомий журналіст і автор книжок Майкл Вольф виявив, що перша леді США Меланія Трамп не мешкає в Білому домі. У неї є своя квартира в Нью-Йорку, де вона будує свою власну імперію.