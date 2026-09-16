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Стиль життя

На тлі чуток про зраду: Меланія Трамп вразила елегантним образом (відео)

Як виглядає Меланія Трамп
Меланія Трамп | Фото: Gettyimages

Дружина американського президента Меланія Трамп ефектно з’явилась на публіці. Вона прибула до Північної Кароліни в елегантному образі.

Відповідні кадри оприлюднили в Instagram. Меланія розкішно вийшла у світ попри чутки про ймовірну "зраду" її чоловіка Дональда Трампа.

На опублікованому відео можна побачити, як перша леді спускається з трапа літака, прибувши до Північної Кароліни (штат США). Для появи на публіці Меланія обрала білосніжку сукню міді з довгими рукавами, яка підкреслила її фігуру. Зверху жінка одягнула темний піджак, а у тон до нього підібрала туфлі човники на шпильці.

До стильного луку Меланія вирішила не додавати яскравих прикрас. Вона зробила легкий макіяж та укладку на довге волосся.

У коментарях під відео прихильники Трамп захопилися елегантним образом першої леді та засипали її компліментами:

Видео дня
  • "Вона така красива й елегантна. Обожнюю її";
  • "Найкраща перша леді в історії";
  • "Перша леді елегантна, розумна й вродлива".
Меланія Трамп підкорила образом фанатів
Реакція на образ Меланії Трамп
Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

До речі, відомий журналіст і автор книжок Майкл Вольф виявив, що перша леді США Меланія Трамп не мешкає в Білому домі. У неї є своя квартира в Нью-Йорку, де вона будує свою власну імперію.