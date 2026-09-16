На фоне слухов о измене: Мелания Трамп поразила элегантным образом (видео)

Супруга американского президента Мелания Трамп эффектно появилась на публике. Она прибыла в Северную Каролину в элегантном наряде.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram. Мелания роскошно появилась на публике, несмотря на слухи о возможной "измене" её мужа Дональда Трампа.

На опубликованном видео видно, как первая леди спускается с трапа самолета по прибытии в Северную Каролину (штат США). Для появления на публике Мелания выбрала белоснежное платье-миди с длинными рукавами, которое подчеркнуло её фигуру. Сверху женщина надела тёмный пиджак, а в тон к нему подобрала туфли-лодочки на шпильке.

К своему стильному образу Мелания решила не добавлять ярких украшений. Она нанесла легкий макияж и сделала укладку длинных волос.

Видео дня

В комментариях под видео фанаты Трамп были в восторге от элегантного образа первой леди и засыпали её комплиментами:

"Она такая красивая и элегантная. Я её обожаю";

"Лучшая первая леди в истории";

"Первая леди элегантна, умна и красива".

Реакция на образ Мелании Трамп Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп продемонстрировала потрясающий и смелый образ на спортивном мероприятии в Вашингтоне. Вместе с мужем, президентом Дональдом Трампом, она посетила турнир UFC Freedom 250, который проходил прямо на Южной лужайке Белого дома.

Камилла, королева-консорт Великобритании, и Мелания Трамп устроили негласное модное противостояние, демонстрируя элегантные и сдержанные образы. Первая леди США сделала ставку на современный минимализм.

Кстати, известный журналист и писатель Майкл Вольф обнаружил, что первая леди США Мелания Трамп не проживает в Белом доме. У неё есть своя квартира в Нью-Йорке, где она строит свою собственную империю.