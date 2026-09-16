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На фоне слухов о измене: Мелания Трамп поразила элегантным образом (видео)

Как выглядит Мелания Трамп
Мелания Трамп | Фото: Gettyimages

Супруга американского президента Мелания Трамп эффектно появилась на публике. Она прибыла в Северную Каролину в элегантном наряде.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram. Мелания роскошно появилась на публике, несмотря на слухи о возможной "измене" её мужа Дональда Трампа.

На опубликованном видео видно, как первая леди спускается с трапа самолета по прибытии в Северную Каролину (штат США). Для появления на публике Мелания выбрала белоснежное платье-миди с длинными рукавами, которое подчеркнуло её фигуру. Сверху женщина надела тёмный пиджак, а в тон к нему подобрала туфли-лодочки на шпильке.

К своему стильному образу Мелания решила не добавлять ярких украшений. Она нанесла легкий макияж и сделала укладку длинных волос.

Видео дня

В комментариях под видео фанаты Трамп были в восторге от элегантного образа первой леди и засыпали её комплиментами:

  • "Она такая красивая и элегантная. Я её обожаю";
  • "Лучшая первая леди в истории";
  • "Первая леди элегантна, умна и красива".
Мелания Трамп покорила поклонников своим образом
Реакция на образ Мелании Трамп
Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кстати, известный журналист и писатель Майкл Вольф обнаружил, что первая леди США Мелания Трамп не проживает в Белом доме. У неё есть своя квартира в Нью-Йорке, где она строит свою собственную империю.