"Отвращение": Трамп опозорился из-за поцелуя с Меланией, которая отвернулась (видео)

Президент США Дональд Трамп оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру.

Соответствующее видео было опубликовано в сети X. Пользователи оставили множество шутливых и ироничных комментариев под постом.

Мелания хотела избежать поцелуя с Трампом

56-летняя первая леди вместе со своим мужем Дональдом появилась на публике для подписания указа, направленного на улучшение здоровья женщин.

После подписания документа Трамп захотел поцеловать свою жену, но оказался в неловкой ситуации. Дело в том, что Мелания демонстративно пыталась уклониться от поцелуя с любимым. В тот момент ей, похоже, стало неловко перед людьми.

Пользователи сети отметили, что со стороны Мелания выглядит так, будто ей "противно" от поцелуя собственного мужа.

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"Его собственная жена испытывает к нему отвращение";

"Я её не виню… Ведь он же каждый вечер целуется со своей любовницей, Натали Гарп";

"Ой… "Настоящая любовь" — это так прекрасно…";

"Эти похлопывания рукой выглядят очень странно…".

Трамп опозорил Меланию

Интересно, что во время подписания соответствующего документа Трамп, передавая Мелании ручку, заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

Супруга президента не промолчала и ответила: "Твоя подпись — самая важная". После этого Дональд внимательно наблюдал, как Мелания подписывает документ, а затем сказал: "Такой похожий на мой". На этот упрек первая леди ответила: "Да, всё копирую".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп вместе с мужем Дональдом появилась на публике в изысканном наряде. Для выхода в свет супруга президента выбрала костюм от известного бренда Dolce & Gabbana.

Также первая леди США посетила мероприятие в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Для выхода в свет супруга американского президента выбрала сдержанный и деловой образ.

Кроме того, Мелания недавно загадочным образом исчезла из поля зрения общественности на более чем месяц, после чего ярко появилась на публике. Её длительное отсутствие вызвало волну слухов.