"Деменція або інсульт": Дональд Трамп налякав дивною поведінкою (фото)

Лікарі стверджують, що американський президент Дональд Трамп має проблеми із контролем над власним ротом та кінцівками. Це вказує на низку можливих причин, пов’язаних зі станом здоров’я лідера США.

4 листопада після поразки Республіканської партії на проміжних виборах Дональд Трамп з’явився на публіці і налякав оточення. Президент США приїхав на майданчик, де будується бальна зала у стилі Білого дому. Папараці звернули увагу на дивну поведінку лідера. Про це повідомляє The Daily Star.

Лікарі стривожились поведінкою Трампа

Лідер США протягом 20 хвилин розповідав про свій новий проєкт, називаючи його "дивом". Камери зафіксували, як Трамп спілкується з будівельниками та ставить автографи на захисних касках. У певний момент, тримаючи в руках каску, Дональд починає робити дивні рухи руками, при цьому його рот залишається широко відкритим.

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Дивна поведінка Трампа Фото: Скрін відео Дивна поведінка Трампа Фото: Скрін відео

Лікар Джон Пол Гаррісон охарактеризував це як "дуже дивну поведінку". У своєму аналізі він зазначив:

"Ми бачимо тут дуже дивну поведінку. Власне, ми вже неодноразово спостерігали, що у Трампа проблеми з контролем як над ротом, так і кінцівками. І, судячи з усього, коли він тримає цю захисну каску, ми бачимо в нього дивні прояви, що стосуються як рухів рота, так і рухів рук. Усе це, схоже, відбувається мимовільно", — заявив медик.

Крім цього, лікар назвав кілька можливих причин проблем зі здоров’ям американського президента. Ймовірно, у Трампа стався фокальний напад, при якому людина залишається при свідомості, або ж у нього прояви деменції.

"Можливо, фокальний напад, чи то про прояви деменції, чи то наслідки рубцювання тканин мозку після інсульту — існує ціла низка неврологічних причин, які можуть пояснити подібні явища", — наголосив лікар.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Напередодні Геловіну Дональд Трамп разом із дружиною Меланією організували святкування для дітей біля Білого дому. Зіркою соцмереж став хлопчик у костюмі динозавра, який влаштував справжню істерику перед зірковою парою.

Нещодавно президент США опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка.

Крім того, Трамп публічно присоромив Меланію. Під час підпису важливого документу лідер держави заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.