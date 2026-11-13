Мелания Трамп эффектно вышла в свет в модном пальто и на шпильках (фото)

Первая леди США Мелания Трамп появилась на публике в роскошном наряде. Супруга американского президента надела клетчатое пальто и обула туфли-лодочки на высоких шпильках.

В таком элегантном наряде первая леди приняла участие в церемонии у Могилы Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов, которая состоялась на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния. Соответствующие кадры Трамп опубликовала на своей странице в Instagram (melaniatrump).

Как выглядела Мелания Трамп

На опубликованных фотографиях видно, что первая леди США появилась на публике в темно-синем клетчатом пальто с поясом, который подчеркивает талию Мелании.

Трамп дополнила свой наряд темно-синими замшевыми туфлями-лодочками на высоких шпильках. Знаменитость завершила образ укладкой с локонами, макияжем "смоки-айс" и аксессуарами в виде сережек-пусетов.

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Новое появление Мелании Трамп Фото: Instagram Новое появление Мелании Трамп Фото: Instagram Новое появление Мелании Трамп Фото: Instagram

Меланию Трамп унижает муж

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей жене. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

Мелания не промолчала и ответила: "Твоя подпись — самая важная". После этого Дональд внимательно наблюдал, как его жена подписывает документ, а затем сказал: "Такой похожий на мой". На этот упрек первая леди ответила: "Да, всё копирую".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп в свои 56 лет выглядит потрясающе. Её внешность почти не изменилась со времён, когда она работала моделью в 20 лет. Первая леди США до сих пор придерживается здорового питания и режима физических упражнений.

Недавно Мелания вместе с мужем появилась на публике в изысканном наряде. Для выхода в свет супруга президента выбрала костюм от известного бренда Dolce & Gabbana.

Кроме того, первая леди США посетила мероприятие в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Для выхода в свет супруга американского президента выбрала сдержанный и деловой образ.