Меланія Трамп ефектно вийшла в світ у модному пальті і на шпильках (фото)

Перша леді США Меланія Трамп вийшла на публіку у розкішному образі. Дружина американського президента одягла картате пальто і взула туфлі-човники на високих шпильках.

У такому елегантному вбранні перша леді взяла участь у церемонії біля Могили Невідомого солдата з нагоди Дня ветеранів, яка відбулася на Арлінгтонському національному кладовищі в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Відповідні кадри Трамп оприлюднила на сторінці в Instagram (melaniatrump).

Який вигляд мала Меланія Трамп

На опублікованих фото видно, що перша леді США вийшла на публіку у темно-синьому картатому пальті з поясом, який підкреслює талію Меланії.

Свій аутфіт Трамп доповнила темно-синіми замшевими туфлями-човниками на високих шпильках. Знаменитість завершила образ укладкою з локонами, макіяжем смокі-айс та аксесуарами у вигляді сережок-пусетів.

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Новий вихід Меланії Трамп Фото: Instagram Новий вихід Меланії Трамп Фото: Instagram Новий вихід Меланії Трамп Фото: Instagram

Меланію Трамп принижує чоловік

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Меланія не промовчала і відповіла: "Твій підпис – найважливіший". Після цього Дональд уважно вдивлявся, як його дружина підписує документ, а потім сказав: "Такий схожий на мій". На цей закид перша леді заявила: "Так, усе копіюю".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп у свої 56 років має приголомшливий вигляд. Її зовнішність майже не змінилася з часів, коли вона працювала моделлю у свої 20. Перша леді США досі дотримується здорового харчування та режиму фізичних вправ.

Нещодавно Меланія разом із чоловіком вийшла у світ у вишуканому вбранні. Для появи на публіці дружина президента обрала костюм від відомого бренду Dolce & Gabbana.

Крім того, перша леді США відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.