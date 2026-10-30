Дієта Меланії Трамп: як 56-річна перша леді підтримує фігуру

Меланія Трамп у свої 56 років має приголомшливий вигляд. Її зовнішність майже не змінилася з часів, коли вона працювала моделлю у свої 20. Перша леді США досі дотримується здорового харчування та режиму фізичних вправ.

Дружина президента Дональда Трампа неодноразово зазначала, що надає перевагу таким звичкам, яких можна дотримуватися в будь-якій точці світу. Про це повідомляє "Hello!".

Як Меланія Трамп підтримує фігуру

Американська перша леді неодноразово наголошувала, що не сидить на дієтах. Натомість вона підтримує баланс між поживною їжею та улюбленими ласощами, а також приділяє велику увагу повноцінному сну й догляду за собою, щоб мати здорову шкіру, підтягнуте тіло та гарний ментальний стан.

"Коли ви дбаєте про себе, ви можете подбати й про інших. Що стосується шкіри й тіла — важливо знаходити час для відпочинку. Це корисно як для вашого розуму, так і для шкіри", — заявляла Меланія в одному із інтерв’ю.

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Дружина Трампа також вважає сон ключовою складовою свого розпорядку. За її словами, повноцінний відпочинок позитивно впливає на стан шкіри.

Фігура Меланії Трамп Фото: Instagram

Здорове харчування

Меланія щодня снідає одним і тим самим: смузі з чорниці, моркви, шпинату, знежирений йогурт та яблучний сік.

Вона також намагається з’їдати щонайменше сім порцій фруктів на день, серед яких найбільше любить яблука та персики. Крім того, Меланія вживає вітамінні добавки — зокрема вітаміни A, C та E, — щоб підтримувати здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

Втім, Меланія не дотримується строгої дієти. Вона зазначала, що їй подобається харчуватися здоровою їжею, адже так вона почувається краще і має більше енергії.

"Якщо мені хочеться перекусити, я можу з’їсти фрукти або трохи шоколаду — думаю, організму це теж потрібно. Я люблю шоколад і морозиво, і час від часу дозволяю собі їх. Корисно іноді задовольняти свої бажання та смакові вподобання. Головне — зберігати баланс, поєднуючи це зі здоровою їжею", — наголошувала перша леді.

Як виглядає фігура Меланії Трамп Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Фітнес-режим

Меланія обожнює займатися пілатесом і тенісом. До того ж вона майже щодня використовує обтяжувачі для ніг, які допомагають спалювати більше калорій.

Сама 56-річна Меланія зазначала, що саме пілатес допоміг їй відновити фігуру після народження сина Беррона. Тому перша леді відвідує тренування двічі-тричі на тиждень.

Фігура першої леді США Меланії Трамп Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп разом із чоловіком Дональдом вийшла у світ у вишуканому вбранні. Для появи на публіці дружина президента обрала костюм від відомого бренду Dolce & Gabbana.

Цікаво, що нещодавно Трамп опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.

Крім того, перша леді США відвідала захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Для виходу у світ дружина американського президента обрала стриманий та діловий образ.