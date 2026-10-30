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Диета Мелании Трамп: как 56-летняя первая леди поддерживает фигуру

Фигура Мелании Трамп
Дональд Трамп и Мелания | Фото: Instagram

Мелания Трамп в свои 56 лет выглядит потрясающе. Её внешность почти не изменилась со времён, когда она работала моделью в 20 лет. Первая леди США до сих пор придерживается здорового питания и режима физических упражнений.

Супруга президента Дональда Трампа неоднократно отмечала, что предпочитает те привычки, которым можно следовать в любой точке мира. Об этом сообщает "Hello!".

Как Мелания Трамп поддерживает фигуру

Американская первая леди неоднократно подчеркивала, что не сидит на диетах. Вместо этого она поддерживает баланс между питательной пищей и любимыми лакомствами, а также уделяет большое внимание полноценному сну и уходу за собой, чтобы иметь здоровую кожу, подтянутое тело и хорошее психическое состояние.

"Когда вы заботитесь о себе, вы можете позаботиться и о других. Что касается кожи и тела, важно находить время для отдыха. Это полезно как для вашего разума, так и для кожи", — заявила Мелания в одном из интервью.

Видео дня

Супруга Трампа также считает сон ключевой составляющей своего распорядка дня. По её словам, полноценный отдых благотворно сказывается на состоянии кожи.

Мелания Трамп
Фигура Мелании Трамп
Фото: Instagram

Здоровое питание

Мелания каждый день завтракает одним и тем же: смузи из черники, моркови и шпината, обезжиренный йогурт и яблочный сок.

Она также старается съедать не менее семи порций фруктов в день, причем больше всего любит яблоки и персики. Кроме того, Мелания принимает витаминные добавки — в частности, витамины A, C и E — для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.

Впрочем, Мелания не придерживается строгой диеты. Она отмечала, что ей нравится питаться здоровой пищей, ведь так она чувствует себя лучше и у неё больше энергии.

"Если мне хочется перекусить, я могу съесть фрукты или немного шоколада — думаю, организму это тоже нужно. Я люблю шоколад и мороженое и время от времени позволяю себе их. Полезно иногда удовлетворять свои желания и вкусовые предпочтения. Главное — сохранять баланс, сочетая это со здоровой пищей", — подчеркнула первая леди.

Мелания Трамп
Как выглядит фигура Мелании Трамп
Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Фитнес-режим

Мелания обожает заниматься пилатесом и теннисом. К тому же она почти каждый день использует утяжелители для ног, которые помогают сжигать больше калорий.

Сама 56-летняя Мелания отмечала, что именно пилатес помог ей восстановить фигуру после рождения сына Беррона. Поэтому первая леди посещает тренировки два-три раза в неделю.

Мелания Трамп
Фигура первой леди США Мелании Трамп
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Мелания Трамп вместе с мужем Дональдом появилась на публике в изысканном наряде. Для выхода в свет супруга президента выбрала костюм от известного бренда Dolce & Gabbana.
  • Интересно, что недавно Трамп оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру.

Кроме того, первая леди США посетила мероприятие в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Для выхода в свет супруга американского президента выбрала сдержанный и деловой образ.