Диета Мелании Трамп: как 56-летняя первая леди поддерживает фигуру

Мелания Трамп в свои 56 лет выглядит потрясающе. Её внешность почти не изменилась со времён, когда она работала моделью в 20 лет. Первая леди США до сих пор придерживается здорового питания и режима физических упражнений.

Супруга президента Дональда Трампа неоднократно отмечала, что предпочитает те привычки, которым можно следовать в любой точке мира. Об этом сообщает "Hello!".

Как Мелания Трамп поддерживает фигуру

Американская первая леди неоднократно подчеркивала, что не сидит на диетах. Вместо этого она поддерживает баланс между питательной пищей и любимыми лакомствами, а также уделяет большое внимание полноценному сну и уходу за собой, чтобы иметь здоровую кожу, подтянутое тело и хорошее психическое состояние.

"Когда вы заботитесь о себе, вы можете позаботиться и о других. Что касается кожи и тела, важно находить время для отдыха. Это полезно как для вашего разума, так и для кожи", — заявила Мелания в одном из интервью.

Видео дня

Супруга Трампа также считает сон ключевой составляющей своего распорядка дня. По её словам, полноценный отдых благотворно сказывается на состоянии кожи.

Фигура Мелании Трамп Фото: Instagram

Здоровое питание

Мелания каждый день завтракает одним и тем же: смузи из черники, моркови и шпината, обезжиренный йогурт и яблочный сок.

Она также старается съедать не менее семи порций фруктов в день, причем больше всего любит яблоки и персики. Кроме того, Мелания принимает витаминные добавки — в частности, витамины A, C и E — для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.

Впрочем, Мелания не придерживается строгой диеты. Она отмечала, что ей нравится питаться здоровой пищей, ведь так она чувствует себя лучше и у неё больше энергии.

"Если мне хочется перекусить, я могу съесть фрукты или немного шоколада — думаю, организму это тоже нужно. Я люблю шоколад и мороженое и время от времени позволяю себе их. Полезно иногда удовлетворять свои желания и вкусовые предпочтения. Главное — сохранять баланс, сочетая это со здоровой пищей", — подчеркнула первая леди.

Как выглядит фигура Мелании Трамп Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Фитнес-режим

Мелания обожает заниматься пилатесом и теннисом. К тому же она почти каждый день использует утяжелители для ног, которые помогают сжигать больше калорий.

Сама 56-летняя Мелания отмечала, что именно пилатес помог ей восстановить фигуру после рождения сына Беррона. Поэтому первая леди посещает тренировки два-три раза в неделю.

Фигура первой леди США Мелании Трамп Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп вместе с мужем Дональдом появилась на публике в изысканном наряде. Для выхода в свет супруга президента выбрала костюм от известного бренда Dolce & Gabbana.

Интересно, что недавно Трамп оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру.

Кроме того, первая леди США посетила мероприятие в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Для выхода в свет супруга американского президента выбрала сдержанный и деловой образ.