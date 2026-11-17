56-річна Меланія одружена з Дональдом Трампом із 2005 року. За цей час пара пережила чимало злетів і падінь. Ходять чутки, що в їхніх стосунках не все гаразд, адже останніми місяцями першу леді США не бачили поруч із чоловіком під час багатьох його ділових поїздок.

Натомість Дональда Трампа часто бачили в компанії його близьких помічників — зокрема Наталі Гарп — та членів родини, як-от невістки Лари Трамп. Про це повідомляє The Irish Star.

Які стосунки у Трампа з Меланією

Джерело стверджує, що подружжя Трампів "майже не розмовляє" одне з одним і спить у різних кімнатах Білого дому. Психологиня Террі ДіМаттео припустила, що "корисність" першої леді для її чоловіка могла змінитися.

Експертка зазначила, що у шлюбах, де один із партнерів — нарцис, усе часто сприймається як чорно-біле: або все добре, або все погано, партнер або цінний, або знецінений, корисний або непотрібний.

"Коли змінюється "корисність" одного з подружжя, можуть змінитися й самі стосунки. Саме це ми й спостерігаємо у випадку з Трампами", — розповіла ДіМаттео.

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Меланія з Дональдом Трампом Фото: The White House

Чи загрожує Дональду і Меланії розлучення

Психологиня вважає, що питання: "Що буде далі?" — не обов'язково означає розлучення. За її словами, нарцисичний партнер може знецінювати й відкидати свого чоловіка чи дружину, водночас зберігаючи фасад шлюбу, оскільки той усе ще виконує певну функцію.

Террі зауважила, що в ситуації, коли стосунки руйнуються, є один особливо важливий аспект.

"Партнер усе знає. Меланії відомі таємниці Трампа: його вчинки, його зв'язки, те, що він прагне приховати. Це робить її небезпечною для нього. Вона знає цю людину в приватному житті. Саме це робить дружину особливо небезпечною для партнера-нарциса — не тому, що вона загрожує йому безпосередньо, а тому, що вона володіє інформацією, недоступною стороннім, — інформацією, розкриття якої він боїться", — наголосила психологиня.

Усі бояться Меланію Трамп

Джерело стверджує, що усі в Білому домі бояться Меланію Трамп та її вплив. Водночас там вважають, що стосунки між президентом і його дружиною, ймовірно, перебувають у "найгіршій точці" з часів судового процесу за участю Стормі Деніелс.

"Тут ідеться не про подружжя, яке переживає кризу у стосунках і намагається відновити зруйнований зв’язок. Це двоє людей, які спільно керують тим, як їхній шлюб виглядає в очах зовнішнього світу. І це підводить нас до питання про публічність. Тому я б не сказала, що причиною погіршення стосунків у цьому шлюбі стало погане спілкування. Погане спілкування — невід’ємна риса шлюбу з нарцисом", — додала психологиня.

Дональд Трамп з Меланією Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп вийшла на публіку у розкішному образі. Дружина американського президента одягла картате пальто і взула туфлі-човники на високих шпильках.

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Крім того, президент США опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.