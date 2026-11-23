Перша леді США Меланія Трамп, яка донедавна не мала багато досвіду у міжнародних справах, через свого давнього агента налагодила зв'язок з представниками на переговорах України та Росії.

Перша леді США Меланія Трамп долучилася до переговорів між Україною та Росією завдяки своєму приватному консультанту, продюсеру документального фільму про першу леді США Марку Бекману. Він упродовж року налагоджував контакти з російським представником Кирилом Дмитрієвим, пише The New York Times.

Як пише NYT, пізніше Бекман налагодив зв’язок також представником України на перемовинах Давидом Арахамією. Завдяки цим налагодженим зв'язкам перша леді змогла втрутитися в переговори щодо гуманітарного перемир’я в Олешках на Херсонщині.

Видання пише, що ініціатива із перемир'ям виникла після того, як українська сторона не змогла самостійно вирішити проблему міста, відрізаного від постачання продуктів через російські атаки. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував звернутися до Меланії Трамп, адже раніше вона вже допомагала повертати українських дітей з Росії. Перша леді дізналася про ситуацію в Олешках під час Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2026 року.

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За словами осіб, долучених до обговорень, дружина президента США стала помітною фігурою в дипломатичному процесі, у той час як офіційні посланці президента Трампа докладають тривалих зусиль, аби покласти край війні в Україні. Меланія долучилась до переговорів, маючи в розпорядженні неформальні канали зв’язку з ключовими особами по обидва боки конфлікту.

Як Меланія налагоджувала зв'язки з Україною та РФ

Видання наголошує, що для переговорів Бекман використовував свої контакти з Дмитрієвим, з яким регулярно спілкувався — іноді навіть по кілька разів на день. Він вивчав проєкти угод, допомагав узгоджувати формулювання та вирішувати суперечки між сторонами.

Наприклад, коли Україна та Росія не могли дійти згоди щодо географічного визначення Олешок, Бекман запропонував підготувати два окремі документи: російською мовою — з формулюваннями Кремля, а українською — з визначенням міста як окупованої української території. Водночас практичні умови перемир’я в обох документах були однаковими.

Також у матеріалі йдеться, що ще одним результатом його посередництва стала домовленість дозволити жителям Олешок виїжджати без попереднього надання списків із їхніми іменами. Як розповів Арахамія, коли українській стороні не вдавалося порозумітися з росіянами, вона зверталася саме до Бекмана. Той щодня інформував Меланію про хід переговорів і передавав їй усі документи.

Після проведення мирної місії Меланія Трамп особисто прийняла представників України та Росії у Білому домі. Ба більше, вона організувала їхнє спільне розміщення, посадивши українських і російських посадовців поруч. Такий крок викликав критику, оскільки міг створити враження рівності між державою-агресором і країною, що обороняється. Водночас Арахамія визнав, що, попри неоднозначність такого формату, співпраця з першою леді була варта зусиль заради порятунку людей.

Українська та російська делегації у Білому домі Фото: The White House

NYT також звертає увагу на те, що, на відміну від офіційних переговірників Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, — Меланія діяла через власний канал зв’язку з представниками обох сторін. Вона публічно не засуджувала Росію, а її посередництво, на думку критиків, могло допомогти Кремлю представити себе учасником мирного процесу, а не стороною, відповідальною за війну.

Дипломатичні кроки Меланії Трамп допомогли посилити російську пропаганду, змінивши сприйняття її агресивної війни, вважає Ендрю С. Вайс, який курує дослідження щодо Росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир. За його словами, погодившись на запропоноване Меланією Трамп припинення вогню, росіяни "знайшли спосіб постати в ролі рятівників, а не мучителів".

Нагадаємо, Фокус писав, що 5 листопада у Білому домі відбувся прийом з нагоди завершення гуманітарної місії в Олешках. Перша леді США Меланія Трамп зустрілась з омбудсменами України та РФ й подякувала за організацію порятунку людей, які не мали харчів, ліків, води й не могли виїхати у безпечні місце.

Також ми писали, що ходили чутки, що в стосунках Меланії із Дональдом Трампом не все гаразд, адже останніми місяцями жінку не бачили поруч із чоловіком під час багатьох його ділових поїздок.