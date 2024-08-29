Вийшов трейлер фільму "Підйомна сила", знятий на реальних історіях українських воїнів

За словами творців, цей фільм змусить українців пишатися тим, що у них з героями фільму однаковий герб на паспорті.

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10 жовтня в український прокат виходить документальний фільм "Підйомна сила" режисера Олександра Стратієнка, який розповість про українську армійську авіацію. Герої картини не вигадані, а справжні: це пілоти й авіатори, які літали в оточений Маріуполь, на острів Зміїний або виконували завдання в тилу ворога.

Співавтором стрічки стали авіатор Тимур Фаткуллін і команда Aerotim. Фільм заснований на реальних історіях. Усі герої — борттехніки, інженери, авіанавідники та бойові пілоти, які зараз захищають Україну.

"Підйомна сила" показує, як проходить робота авіаторів вночі або в режимі радіотиші, а також під час тренувань і роботи на полігоні.

Фільм "Підйомна сила" заснований на реальних історіях Фото: Пресс-служба

"Головна ідея фільму вмістилася в його назві "Підйомна сила". Він саме про цю незриму силу, від якої серце б'ється швидше й радісніше, від якої багатотонні гелікоптери здіймаються в повітря, наче граційні птахи, які дарують надію й відганяють страх, які примушують поступитися навіть гравітацією. Ми хотіли, щоб глядач не тільки побачив і відчув, але найголовніше — знайшов її джерело в собі. Тому в нас було надскладне завдання — показати те, що неможливо побачити очима, те, що неможливо препарувати й дослідити навіть під найпотужнішим мікроскопом", — розповів Тимур Фаткуллін.

Основна мета картини — висвітлити особливості та специфіку роботи армійської авіації, передати почуття і характер людей, з яких цей окремий світ складається.

У фільмі знялися пілоти, борттехніки, авіанавідники Фото: Пресс-служба

"Ідейно ми хотіли розповісти історії про наших героїв, яких до цього світ ще не чув. Передати їхній дух і надихнути глядача. У фільмі ми розкриваємо питання мотивації, внутрішніх почуттів і переживань, підтримки військових і України загалом", — наголосив режисер Олександр Стратієнко.

Зйомки картини тривали рік по всій Україні Фото: Пресс-служба

Загалом над зйомками працювали близько 15 осіб протягом року. Процес відбувався у Полтаві, Костянтинівці, Слов'янську, Харкові, Києві та Львові. У результаті вийшов справжній документальний екшн, який за складністю зйомок нагадує голлівудський фільм. Зокрема, навесні знімали сцени з повітря під час пусків ракет, взимку — у складних метеоумовах, а восени — мокли під дощем на майданчиках підскоку.

У кадрі глядачі побачать роботу авіаторів у будь-який час дня і ночі та в будь-яку пору року Фото: Пресс-служба

"Саме ж кіно про звичайних людей, які роблять незвичайні речі, скромно потім про них згадуючи. Ці люди являють собою цілий рід військ наших збройних сил. І це — армійська авіація", — каже команда фільму.

Продюсерка фільму Юлія Гребеневська запевняє, що він нікого не залишить байдужим:

"Після перегляду "Підйомної сили" у вас буде стійкий присмак гордості, що у вас із цими пілотами і пілотесами однаковий герб на паспорті. Упевнена, ви будете дуже здивовані відвертістю головних героїв, які з легкою посмішкою на вустах розповідають про найбожевільніші операції. І це не тільки фільм чоловіків і про чоловіків. Жінки вас ще раз щиро здивують".

Трейлер фільму "Підйомна сила"

Раніше Фокус писав про зйомки фільму "Дім "Слово". Нескінченний роман".