Старша донька Залужного "злила" багаторічну таємницю батька

Донька генерала розсекретила, що він багато років не купував собі цивільного одягу. А на заклики дружини придбати костюм чи джинси, говорив, що у нього все є.

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Старша донька колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розсекретила давню таємницю батька. Подробиці дівчина розповіла колишній комунікаційниці Залужного Людмилі Долгоновській, яка опублікувала слова дівчини у книзі "Залізний генерал. Уроки людяності", пише "УП".

Так, Аріана — це старша донька Валерія та Олени Залужних. Дівчинка народилася у першому шлюбі мами, однак росла й виховувалася вже в родині з Валерієм. Крім цього, Валерій має ще одну доньку — Христину.

Дівчина розповіла, що Валерій Залужний категорично відмовлявся купувати цивільний одяг. Попри вмовляння дружини Олени, Валерій завжди говорив, що йому нічого не потрібно.

Аріана також розповіла, що був певний період, коли мама Олена пропонувала йому купити хоча б якийсь костюм, чи джинси, однак його було не зламати. За словами дівчинки, його з військової форми не витягнути.

"Мама говорила: "Ти й спати будеш у формі", — розповіла дівчина.

Зауважимо, що Валерій Залужний почав свою військову кар'єру з 2007 року. Тоді його призначили першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові. Через 2 роки Залужний був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Вже у 2014-му, коли Росія вперше напала на Україну, анексувала Крим і захопила частину Донецької та Луганської областей Валерій Залужний був призначений на посаду заступника командира сектору "С", який формувався на Донеччині. Тоді обов'язком нинішнього генерала було командування угрупованнями, які там створювалися на той час. Тоді Валерій Залужний приймав участь у боях на території Донецької та ЛУганської областей.

А 2017-го Залужний став начальником штабу — першим заступником командувача військ Оперативного командування "Захід". У цьому ж році отримав звання генерал-майора.

У наступні два роки на Залужного знову чекали кар'єрні зміни. За рік він став начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — першим заступником командувача Об'єднаних сил. Ще через рік був призначений командувачем Оперативного командування "Північ", де теж довго не затримався. Вже на посаді головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний був з 2021 року по 2024.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Валерій Залужний показався з дружиною в ділових костюмах.

Крім цього, Фокус писав, що Валерій Залужний відвідав випускний парад Королівської військової академії.