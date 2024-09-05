Старшая дочь Залужного "слила" многолетнюю тайну отца

Дочь генерала рассекретила, что он много лет не покупал себе гражданской одежды. А на призывы жены приобрести костюм или джинсы, говорил, что у него все есть.

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Старшая дочь бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рассекретила давнюю тайну отца. Подробности девочка рассказала бывшей коммуникационщице Залужного Людмиле Долгоновской, которая опубликовала слова девушки в книге "Железный генерал. Уроки человечности", пишет "УП".

Да, Ариана — это старшая дочь Валерия и Елены Залужных. Девочка родилась в первом браке мамы, однако росла и воспитывалась уже в семье с Валерием. Кроме этого, Валерий имеет еще одну дочь — Кристину.

Девушка рассказала, что Валерий Залужный категорически отказывался покупать гражданскую одежду. Несмотря на уговоры жены Елены, Валерий всегда говорил, что ему ничего не нужно.

Ариана также рассказала, что был определенный период, когда мама Елена предлагала ему купить хотя бы какой-то костюм, или джинсы, однако его было не сломать. По словам девочки, его из военной формы не вытащить.

"Мама говорила: "Ты и спать будешь в форме"", — рассказала девушка.

Заметим, что Валерий Залужный начал свою военную карьеру с 2007 года. Тогда его назначили первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове. Через 2 года Залужный был назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады. Уже в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину, аннексировала Крым и захватила часть Донецкой и Луганской областей Валерий Залужный был назначен на должность заместителя командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. Тогда обязанностью нынешнего генерала было командование группировками, которые там создавались в то время. Тогда Валерий Залужный принимал участие в боях на территории Донецкой и ЛУганской областей.

В 2017 году Залужный стал начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Запад". В этом же году получил звание генерал-майора.

Следующие два года Залужного снова ждали карьерные изменения. Через год он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первым заместителем командующего Объединенных сил. Еще через год был назначен командующим Оперативного командования "Север", где тоже долго не задержался. Уже в должности Главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный был с 2021 года по 2024.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Залужный показался с женой в деловых костюмах.

Кроме этого, Фокус писал, что Валерий Залужный посетил выпускной парад Королевской военной академии.