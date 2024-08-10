Валерий Залужный посетил выпускной парад Королевской военной академии (фото)

Бывший главнокомандующий ВСУ лично поздравил украинца, который прошел там обучение. Арсен Ковалев должен завершить обучение в академии во Львове.

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лично посетил выпускной парад Королевской военной академии в Сандхерсте. Об этом дипломат сообщил в соцсетях.

В частности, бывший главнокомандующий ВСУ поздравил украинца, который прошел там обучение.

"Имел честь присутствовать на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst. Поздравил с успешным завершением обучения нашего выпускника Арсена Ковалева. Удачи тебе, казак", — написал Валерий Залужный.

Посол пожелал украинцу успешно завершить обучение в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и с честью выполнять воинский долг.

"Молодежь, которая сознательно выбрала военную карьеру во время войны, заслуживает искреннего уважения и всесторонней поддержки", — добавил украинский дипломат.

Валерий Залужный и Арсен Ковалев

Отметим, что 10 июля 2024 года Валерий Залужный официально заступил на должность посла Украины в Великобритании после того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил его в феврале, заменив Александром Сырским на посту главнокомандующего ВСУ.

Напомним, Валерий Залужный поздравил жену с днем рождения.

Также Фокус писал о реакции Валерия Залужного на заявление Романа Червинского о самолете.