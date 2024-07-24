Валерий Залужный поделился новым снимком из Лондона

Валерий Залужный в этом месяце официально вступил в должность посла Украины в Великобритании. Дипломат в новой публикации написал теплые слова благодарности своей супруге, с которой у него двое дочерей.

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Экс-главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный 24 июля нежно поздравил свою жену с днем рождения и опубликовал новую семейную фотографию.

На романтическом снимке супружеская пара, нежно обнявшись, позирует на мосту через Темзу на фоне знаменитого лондонского Биг-Бена и колеса обозрений.

"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью, где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя и насколько тяжело тебе всегда было быть рядом. Люблю тебя безгранично. Благодарю тебя за все. C Днем рождения!", — написал Залужный.

Валерий Залужный с женой Фото: https://t.me/Zaluzhnui/680

Известно, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный 10 июля официально заступил на должность посла Украины в Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его в этом году в феврале, заменив Александром Сырским на посту главнокомандующего ВСУ. Посольство Украины в Британии оставалось без руководителя с лета 2023 года. До Залужного послом в Великобритании был экс-глава МИД Вадим Пристайко. Его уволили в июле 2023-го.

Ранее, 18 июля Фокус сообщал, что Залужный встретил Зеленского у самолета во время визита в Великобританию. Фото встречи глава государства показал в собственном Telegram-канале.