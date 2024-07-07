"Украина волшебная": Залужный поделился снимком с отдыха с женой (фото)
Несмотря на слухи, что Валерий Залужный отправился в Великобританию, он опубликовал фото из Карпат. За считанные часы пост собрал 30 тысяч лайков.
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился селфи со своей женой Еленой Залужной. Фото появилось на странице экс-начальника в Facebook 6 июля.
"Украина волшебная", — подписал его Залужный.
Пара сделала фото на фоне украинских Карпат. Менее чем за сутки публикация собрала 30 тысяч лайков и более сотни комментариев, в которых оставили пожелания семье, поблагодарили бывшего главнокомандующего за работу и пожелали победы Украине.
"Нам вас не хватает", — говорится в одном из комментариев.
"И придет время, и сделает Ваша семья селфи на фоне наших украинских Крымских гор", — отметил другой комментатор.
Стоит отметить, что 8 июля у Залужного День рождения. Ему исполнится 51 год.
Залужный — не в Британии?
8 мая президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и уже на следующий день назначил его послом в Великобритании. В СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужный начнет работу в конце мая и уже оформляет визы вместе с семьей.
В начале июня глава МИД Дмитрий Кулеба информировал, что Залужный завершает подготовку к работе в Великобритании. 4 июля в СМИ передавали, что новоназначенный посол якобы уже выехал в Британию.
Напомним, 36-летняя жена экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон опубликовала редкие фото младшего сына Франклина. Малышу исполнился год.