"Україна чарівна": Залужний поділився знімком з відпочинку з дружиною (фото)

Попри чутки, що Валерій Залужний відправився у Велику Британію, він опублікував фото з Карпат. За лічені години пост зібрав 30 тисяч лайків.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився селфі зі своєю дружиною Оленою Залужною. Фото з’явилося на сторінці ексвоєначальника у Facebook 6 липня.

"Україна чарівна", — підписав його Залужний.

Валерій Залужний з дружиною Оленою Фото: Валерій Залужний / Facebook

Пара зробила фото на тлі українських Карпат. Менш ніж за добу публікація зібрала 30 тисяч лайків та понад сотню коментарів, в яких лишили побажання сім’ї, подякували колишньому головнокомандувачу за роботу та побажали перемоги Україні.

"Нам вас не вистачає", — йдеться в одному з коментарів.

"І прийде час, і зробить Ваша сім'я селфі на фоні наших українських Кримських гір", — зазначив інший коментатор.

Варто зазначити, що 8 липня у Залужного День народження. Йому виповниться 51 рік.

Залужний — не у Британії?

8 травня президент Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та вже наступного дня призначив його послом у Великій Британії. У ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Залужний розпочне роботу наприкінці травня і вже оформлює візи разом з родиною.

На початку червня голова МЗС Дмитро Кулеба інформував, що Залужний завершує підготовку до роботи у Великій Британії. 4 липня у ЗМІ передавали, що новопризначений посол нібито вже виїхав у Британію.

Нагадаємо, 36-річна дружина експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі Джонсон опублікувала рідкісні фото молодшого сина Франкліна. Малюку виповнився рік.