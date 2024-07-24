Валерій Залужний привітав дружину з днем народження та поділився новим знімком із Лондона (фото)

Валерій Залужний цього місяця офіційно вступив на посаду посла України у Великій Британії. Дипломат у новій публікації написав теплі слова подяки своїй дружині, з якою у нього двоє доньок.

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Ексголовнокомандувач ЗСУ, чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний 24 липня ніжно привітав свою дружину з днем народження й опублікував нову сімейну фотографію.

На романтичному знімку подружня пара, ніжно обійнявшись, позує на мосту через Темзу на тлі знаменитого лондонського Біг-Бена та оглядового колеса.

"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У тебе зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише кілька знімків, де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і наскільки важко тобі завжди було бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!", — написав Залужний.

Валерій Залужний із дружиною Фото: https://t.me/Zaluzhnui/680

Відомо, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний 10 липня офіційно обійняв посаду посла України у Великій Британії. Президент України Володимир Зеленський звільнив його цього року в лютому, замінивши Олександром Сирським на посаді головнокомандувача ЗСУ. Посольство України в Британії залишалося без керівника з літа 2023 року, відколи з посади звільнили Вадима Пристайка.

Раніше, 18 липня Фокус повідомляв, що Залужний зустрів Зеленського біля літака під час візиту до Великої Британії. Фото зустрічі глава держави показав у власному Telegram-каналі.