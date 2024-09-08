"Ніколи не ухилявся": шоумен Володимир Жогло відповів на хейт українців, чому він не в ЗСУ (відео)

Володимир Жогло говорить, що ходив до військкомату і оновив дані та має на руках військовий обліковий документ.

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Відомий український шоумен та гуморист Володимир Жогло, отримує купу хейту в мережі про те, чому не служить в ЗСУ. Втім, шоумен зізнається, що від мобілізації не ухиляється, а люди мають право висловлювати свої думки. Про це він розповів у випуску "Львівич".

За його словами, йому дуже часто "прилітає" в коментарях за нібито "ухиляння" від служби, а також, що він отримує побажання "здохнути в окопі". Попри це Володимир Жогло намагається не звертати увагу на схожі висловлювання. Він говорить, що люди мають право на свою думку.

Володимир Жогло говорить, що ходив до військкомату і оновив дані.

"Я вважаю ці дорікання справедливими. Люди мають на це право, я не можу їх в цьому обмежити. І напевно, що багато з них переживають тяжкий біль. І ці публічні рила, такі як в мене, коли люди бачать їх, і вони ще веселяться, то їх це бісить, і виникає логічне питання: "Чому він там, а не хтось інакший?". Все, що я скажу, все одно будуть сприймати як виправдання. У нас є культурні діячі шоубізнесу і культури, які дозволяють собі казати: "Я ефективніший тут, я не для цього, мені треба інші умови для життя, я хочу треба лікуватися у Німеччині". Для того, щоб поставити всі крапки над і — ВЛК пройдено двічі. Дані оновлено. У мене на руках військовий обліковий документ і всі інші. Ніколи не ухилявся. Пішов у військкомат добровільно", — розповів Жогло в інтерв'ю "Львівич".

Він зауважив, що сам ніколи не пише негативних коментарів, але на думки інших, якщо це — якіісний гумор, реагує з усмішкою.

"Мені здається, щось є в нашій природі — любити зраду. Є великий пласт людей, яких часто обманювали. Я їзджу до хлопців на передовій, чую розмови, і вони дисонують з тим, що говорять ЗМІ. З екранів говорять інше — люди розуміють — нас знову обманюють. Російське ІПСО дуже чітко тримає на пульсі руку і за стільки років в Україні і агентури багато працює, яка все підсилює і підсвітлює", — говорить Жогло.

Нагадаємо, що шоумен та засновник благодійного фонду Сергій Притула пояснив навіщо придбав три нові квартири в Києві і відповів, чи дійсно нерухомість була куплена вже після початку повномасштабної війни в Україні.