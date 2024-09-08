"Никогда не уклонялся": шоумен Владимир Жогло ответил на хейт украинцев, почему он не в ВСУ (видео)

Владимир Жогло говорит, что ходил в военкомат и обновил данные и имеет на руках военный учетный документ.

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Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло, получает кучу хейта в сети о том, почему не служит в ВСУ. Впрочем, шоумен признается, что от мобилизации не уклоняется, а люди имеют право высказывать свои мысли. Об этом он рассказал в выпуске "Львовыч".

По его словам, ему очень часто "прилетает" в комментариях за якобы "уклонение" от службы, а также, что он получает пожелания "сдохнуть в окопе". Несмотря на это Владимир Жогло старается не обращать внимание на подобные высказывания. Он говорит, что люди имеют право на свое мнение.

Владимир Жогло говорит, что ходил в военкомат и обновил данные.

"Я считаю эти нарекания справедливыми. Люди имеют на это право, я не могу их в этом ограничить. И наверняка, что многие из них переживают тяжелую боль. И эти публичные рыла, такие как у меня, когда люди видят их, и они еще веселятся, то их это бесит, и возникает логичный вопрос: "Почему он там, а не кто-то другой?". Все, что я скажу, все равно будут воспринимать как оправдание. У нас есть культурные деятели шоубизнеса и культуры, которые позволяют себе говорить: "Я эффективнее здесь, я не для этого, мне надо другие условия для жизни, я хочу надо лечиться в Германии". Для того, чтобы поставить все точки над і — ВЛК пройдена дважды. Данные обновлены. У меня на руках военный учетный документ и все остальные. Никогда не уклонялся. Пошел в военкомат добровольно", — рассказал Жогло в интервью "Львовыч".

Он отметил, что сам никогда не пишет негативных комментариев, но на мнения других, если это — качественный юмор, реагирует с улыбкой.

"Мне кажется, что-то есть в нашей природе — любить предательство. Есть большой пласт людей, которых часто обманывали. Я езжу к ребятам на передовой, слышу разговоры, и они диссонируют с тем, что говорят СМИ. С экранов говорят другое — люди понимают — нас опять обманывают. Российское ИПСО очень четко держит на пульсе руку и за столько лет в Украине и агентуры много работает, которая все усиливает и подсвечивает", — говорит Жогло.

Напомним, что шоумен и основатель благотворительного фонда Сергей Притула объяснил зачем приобрел три новые квартиры в Киеве и ответил, действительно ли недвижимость была куплена уже после начала полномасштабной войны в Украине.