"Мені соромно": відома українська співачка розповіла про пропозицію від російського продюсера

SOWA артистка зізналася, що російський продюсер пропонував їй співпрацю задля розвитку її творчої кар'єри.

Related video

20-річна співачка SOWA (справжнє ім’я Діана Горбяк) розповіла, як після обстрілу тітчиного будинку, отримала пропозицію від російського продюсера щодо співпраці. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю виданню Фокус.

Так, за словами дівчини, пропозиція надійшла в 2024 році. До неї звернувся один із російських продюсерів, ім’я якого вона не називає, і запропонував співпрацю з ним.

Дівчина заявила, що вважає це звернення до себе вкрай цинічним, адже поки їй пропонують заробляти російські рублі, країна агресор окупувала частину її батьківщини і розбомбила будинок, в якому живе тітка та дідусь. За словами Діани, це вкрай цинічно та підло з їх боку взагалі пропонувати щось українським артистам.

Артистка додала, що її позиції досі залишається незмінною, адже вона прийняла рішення бути українською артисткою і співати виключно рідною мовою.

"Я повністю переконана, що все починається з мови, що мова — це зерно, крізь яке проростає культура. Мені соромно за несвідомих людей, які досі вважають крутим розмовляти російською чи з гордістю слухати російських виконавців. Особливо після всіх цих обстрілів та безневинних смертей українців", — пояснила співачка.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю співачки Діани Горбяк для Фокуса, в якому вона розповіла про участь у шоу "Холостяк" та свої почуття до Олександра Терена.