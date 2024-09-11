Одну з учасниць шоу "Холостяк" підозрюють у шахрайстві та роботі на країну-агресора — подробиці

У 2024 році Наталія Масленнікова дала інтерв'ю в якому розповіла про роботу на криптобіржі, яка нині фігурує в кримінальному проваженню щодо шахрайства та державної зради.

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Учасниця проєкту "Холостяк" із пілотом Максом Михайлюком, Наталія Масленнікова, стала фігуранткою кримінальної справи щодо криптовалютної "схеми" на мільярд гривень в якій ошукували українців, що донатять на ЗСУ. Таку інформацію опублікували на анонімному телеграм-каналі Джокер.

Йдеться про кримінальне правопорушення, де група осіб привласнила понад мільярд гривень, заблокувавши кошти користувачів криптобірж.

Підозрювані у справі Фото: Відкриті джерела

Подробиці справи

Зокрема, наразі відомо, що українські правоохоронці спільно з європейськими правоохоронними органами розпочали розслідування справи в якій підозрюють групу осіб під керівництвом криптоділка Богдана Прилепи, які завдяки технічним махінаціям заволоділи грошима колишнього співвласника та привласнили кошти осіб, які мали патріотичні погляди щодо України. Йдеться про суму у понад мільярд гривень.

За попередньою інформацією, Богдан Прилепа почав співпрацювати з російськими кримінальними авторитетами. Згодом бізнесмен став повністю підконтрольний їх впливу. Через це була задіяна схема блокування коштів укарїнських користувачів, які допомагали фінансово армії, яка воює проти Росії. Саме тому правоохоронці нині розглядають можливу співпрацю на країну-агресора.

Нині триває розслідування. Підозрюваним, у списку яких є і колишня учасниця шоу "Холостяк", загрожує довічне ув’язнення у разі доведення їхньої провини. Такі звинувачення можуть кваліфікувати не просто як шахрайство, а й як державну зраду, оскільки їх дії могли нести загрозу обороноздатності та нацбезпеці України в умовах воєнного стану (ст. 111 Кримінального кодексу).

Наталія Масленнікова

Хто така Наталія Масленнікова?

Дівчина родом з Дніпра. Стала відомою після участі в реаліті-шоу "Холостяк" за участю Максима Михайлюка. В інтерв’ю, датованому 18 квітня 2024 року, дівчина розповіла, що нині живе в Дубаї, де працює у сфері криптобірж.

"Я зараз живу здебільшого в Дубаї, періодично приїжджаю в Україну. Чим я займаюся? Працюю у сфері блокчейн. Швидше за все, це складно для багатьох, але багато чули про бінанс. Так от, ми будуємо такі бінанси. Чим я конкретно в цьому всьому займаюсь? Я чесно зізнаюся, в душі не розумію глибини всієї технічної частини. У нас є окрема технічна команда, я туди не лізу. Найцікавіше, попри те, що я не розуміюся на цьому, це не заважає мені, за моїми відчуттями, бути успішною і відчувати себе цінним спеціалістом, професіоналом своєї сфери", — тоді сказала Масленнікова.

Тоді вона уточнила, що керує командою, людьми і процесами, що по факту означає посаду операційного директора, молодшого партнера, який керує маркетенгом, девелопментом і займається залученням коштів та фінансів до фонду. Вона пояснила, що працює з інвесторами та партнерами.

Також Наталія розповіла, що працює в команді, яка складається з 9 осіб, вісім з них — у її підпорядкуванні. Кожен із них керує своїми командами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Холостяк" Олександр "Терен" Будько розповів про свої останні стосунки.

Крім цього, Фокус писав, що екс"Холостяк" Макс Михайлюк вдруге став батьком.