Одну из участниц шоу "Холостяк" подозревают в мошенничестве и работе на страну-агрессора — соцсети

В 2024 году Наталья Масленникова дала интервью в котором рассказала о работе на криптобирже, которая сейчас фигурирует в уголовном производстве по мошенничеству и государственной измене.

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Участница проекта "Холостяк" с пилотом Максом Михайлюком, Наталья Масленникова, стала фигуранткой уголовного дела по криптовалютной "схеме" на миллиард гривен в которой обманывали украинцев, что донатят на ВСУ. Такую информацию опубликовали на анонимном телеграм-канале Джокер.

Речь идет об уголовном правонарушении, где группа лиц присвоила более миллиарда гривен, заблокировав средства пользователей криптобирж. Несмотря на обвинения в сторону девушки, все же доказательств о ее причастности паблик не предоставил.

Подозреваемые по делу Фото: stopcor.org

Подробности дела

По данным издания СтопКор, сейчас известно, что украинские правоохранители совместно с европейскими правоохранительными органами начали расследование дела, в котором подозревают группу лиц под руководством криптодилка Богдана Прилепы, которые благодаря техническим махинациям завладели деньгами бывшего совладельца и присвоили средства лиц, которые имели патриотические взгляды в отношении Украины. Речь идет о сумме в более чем миллиард гривен.

По предварительной информации, Богдан Прилепа начал сотрудничать с российскими криминальными авторитетами. Впоследствии бизнесмен стал полностью подконтролен их влиянию. Поэтому была задействована схема блокировки средств украинских пользователей, которые помогали финансово армии, воюющей против России. Именно поэтому правоохранители сейчас рассматривают возможное сотрудничество на страну-агрессора.

Так, в материалах издания есть фото шестерых подозреваемых по делу — четырех мужчин и двух женщин. Также указаны их имена — Сараненко А.М., Шидловский П.Ю., Иванов Р.Е., Подплетько Н.С., Мозолюк А.В. и Воробьев Д.Ф. Фамилии Наталья Масленникова в списке нет, однако фото девушки, которая есть среди подозреваемых, визуально похоже на участницу проекта "Холостяк". Поэтому не исключено, что девушка имеет другое имя. Несмотря на обвинения в свою сторону сама же Наталья пока никак не прокомментировала инцидент.

Сейчас продолжается расследование. Подозреваемым грозит пожизненное заключение в случае доказательства их вины. Такие обвинения могут квалифицировать не просто как мошенничество, но и как государственную измену, поскольку их действия могли нести угрозу обороноспособности и нацбезопасности Украины в условиях военного положения (ст. 111 Уголовного кодекса).

Наталья Масленникова

Кто такая Наталья Масленникова?

Девушка родом из Днепра. Стала известной после участия в реалити-шоу "Холостяк" с участием Максима Михайлюка. В интервью, датированном 18 апреля 2024 года, девушка рассказала, что сейчас живет в Дубае, где работает в сфере криптобирж.

"Я сейчас живу в основном в Дубае, периодически приезжаю в Украину. Чем я занимаюсь? Работаю в сфере блокчейн. Скорее всего, это сложно для многих, но многие слышали о бинансе. Так вот, мы строим такие бинансы. Чем я конкретно в этом всем занимаюсь? Я честно признаюсь, в душе не понимаю глубины всей технической части. У нас есть отдельная техническая команда, я туда не лезу. Самое интересное, несмотря на то, что я не разбираюсь в этом, это не мешает мне, по моим ощущениям, быть успешной и чувствовать себя ценным специалистом, профессионалом своей сферы", — тогда сказала Масленникова.

Тогда она уточнила, что руководит командой, людьми и процессами, что по факту означает должность операционного директора, младшего партнера, который руководит маркетенгом, девелопментом и занимается привлечением средств и финансов в фонд. Она объяснила, что работает с инвесторами и партнерами.

Также Наталья рассказала, что работает в команде, которая состоит из 9 человек, восемь из них — в ее подчинении. Каждый из них руководит своими командами.

Напомним, ранее мы писали, что "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал о своих последних отношениях.

Кроме этого, Фокус писал, что экс-"Холостяк" Макс Михайлюк во второй раз стал отцом.