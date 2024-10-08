Роковини смерті Ніни Матвієнко: Григорій Решетнік та Наталка Могилевська пригадали якою була Народна артистка України

Наталка Могилевська розповіла про родинні зв'язки з Ніною Матвієнко, а Наталка Карпа розповіла, як свого часу артистка підтримала її. Українські зірки у роковини смерті Ніни Матвієнко поділилися спогадами про неї.

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У віці 75 років пішла з життя Народна артистка України та Герой України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Сталося це 8 жовтня 2023 року. Саме сьогодні, виповнюються перші роковини з дня її смерті. В пам’ять про українську легенду Фокус підготував спогади публічних людей про артистку.

Jerry Heil про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Українська співачка Jerry Heil, яка цьогоріч у дуеті з реперкою alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024, пригадала, що саме Ніна Матвієнко стала тією людиною, яка свого часу привела її у музику.

"Ніна Митрофанівна стала голосом, який привів мене в музику. Я почала співати у два роки, коли почула її виконання "У вишневому саду". Часто батько ставив її за приклад, цитуючи: "Треба говорити, як співати, а співати, як говорити". Незадовго до її смерті мені подарували легендарну платівку з її виконанням народних пісень з хором Верьовки. І "Павочка" — це чиста українська магія. Обожнюю цю щедрівку ще зі студентських років, коли співала її в хорі. Ось так ми знову музично перетнулися", — пригадала співака.

Григорій Решетнік про Ніну Матвієнку Фото: колаж Фокус

Телеведучий Григорій Решетнік пригадав, що часто бачився з Народною артисткою України на публічних заходах.

"Дуже часто зустрічалися з Ніною Митрофанівною на сценах, поза сценами, на різноманітних заходах, телепроєктах. І я завжди дивувався наскільки це світла, чиста, надзвичайно талановита людина-особистість. Її думки надихали, її пісні закохували, заворожували. Жінка з неймовірним голосом. Справжня легенда і Народна артистка України. Мені здається, що стати такою особистістю як Ніна Митрофанівна це величезний дар. Тому світла пам’ять цій легендарній людині. Зараз вже на одній сцені зустрічаємось з Тонею Матвієнко, завжди згадуємо маму. З Арсеном Мірзояном. Прекрасні діти. Прекрасна родина. І ми завжди маємо пам’ятати Ніну Митрофанівну. Наскільки вона була світлою, доброю людиною, яка несла добро і прославляла Україну на весь світ. Складно досі повірити, що вона вже не з нами", — розповів телеведучий.

Наталка Могилевська про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Українська співачка Наталка Могилевська згадала, що її дідусь був викладачем у Ніни Митрофанівни, тому вона неодноразово при зустрічах дякувала їй за дідуся.

"Ніжна, чиста, надзвичайно тендітна. Завжди викликала в мене таку неймовірну повагу. Була вдячною та дуже інтелігентною людиною. Я памʼятаю як вона вирвала зі свого блокнота аркуш з віршами і каже: "Наталочко, це для тебе. Ти можеш використовувати їх у виставі". І я, до речі, використовую, за що дуже вдячна. Завжди приходила на мої концерти. Була мені вдячна за діда. Адже мій дід у радянські часи був філологом в київському червоному університеті Шевченка. Він — викладач української мови. І Ніна Матвієнко та Юрій Рибчинський були його учнями. Вона мені завжди казала: "Завдяки саме твоєму діду, в мене зʼявилася така неймовірна, попри все, любов до української мови". Тому, в певному сенсі, ніби моя родина чи рідна людина, яка добре знала мого діда. Тому якісь родинні звʼязки я завжди відчувала", — розповіла Могилевська.

JULIK про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Колишній учасник українського гурту DZIDZIO JULIK (справжнє ім’я Назарій Гук) розповів, що свого часу він чимало часу проводив разом з Ніною Матвієнко і кожного разу вона сміялася і питала у нього, чому він такий худий.

"Ніна Митрофанівна залишила велику культуру спадщину! Мабуть, усі без виключення чули її феноменальний голос. Це людина, яка завжди пропагувала українську пісню та її історію, за це великий низький уклін. Мені пощастило бути знайомим особисто, адже ми чимало часу провели на зйомках одного телешоу. Вона наче матір для всіх артистів, опікалась і питалась завжди мене чому я такий худий (сміється). Завжди мудрою порадою, завжди добрим словом і такими теплими обіймами, як ніхто інший. За два місяці до її смерті, я створив пісню, яку мав на меті зробити дуетною, проте не встиг їй запропонувати. Тепер пісня буде лежати на полиці, проте найяскравіші спогади назавжди в голові", — пригадав JULIK.

Наталка Карпа про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Українська співачка Наталка Карпа зізналася, що ще з самого дитинства була знайома з творчістю Ніни Матвієнко, а вже в дорослому житті свого часу вона отримала від артистки підтримку.

"Пісні Ніни Матвієнко завжди звучали в нашому домі… тому з її творчістю знайома з самого малечку! Дуже раділа коли від Тоні та Ніни Митрофанівни отримала відео привітання, коли зʼявилась Златка, це був важливий момент в моєму житті і вони морально були поруч! Памʼятаю одну передноворічну зйомку, де ми ділили гримерку і мали можливість трохи поспілкуватись, для себе на все життя запамʼятала тепло у її голосі, стільки було невичерпної материнської любові у її тембрі, говорили на всі теми життя, сміялись, розповідали про власний досвід! Ці миті вкарбувались в памʼять назавжди, бо Ніна Митрофанівна справжня наша українська легенда!" — згадала Наталка Карпа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко відверто розповіла, якою тещею буде та чи бачить себе в ролі бабусі .

Крім цього, Фокус писав, що Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її двоє старших братів.