"Багато запитань до командирів": відомий актор розповів про втрату рідного брата на фронті

Роман Мацюта розповів при яких обставинах загинув його молодший брат, який повернувся з-за кордону, щоб захищати Батьківщину від окупантів.

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Український актор Роман Мацюта відомий ролями у "Таємний щоденник Симона Петлюри", "Вересень", "Вузький міст" розповів про втрату брата, який загинув на фронті. Подробицями він поділився в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.

Так, молодшого брата актора звали Максим. Він загинув у жовтні 2023 року. Тоді актор повідомив про це у себе на сторінці в Інстаграм.

В інтерв’ю Фокусу Роман Мацюта розповів, що його брат до повномасштабного вторгнення на територію України, яке розпочала Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним, працював за кордоном. Однак вже в 2022 році, коли почалася війна на Батьківщині повернувся додому і вступив добровольцем до армії. Служив Максим Мацюта у 128-й окремій бригаді Дніпро. Його військова служба тривала півтора року. Одного дня, виконуючи бойове завдання з побратимами перебуваючи під Старомайорським Донецької області отримав несумісне з життям поранення.

Максим Мацюта Фото: скрін

"Мій молодший брат Максим — це наша гордість і наш біль. Загинув під Старомайорським Донецької області. Обставини мені відомі. Поранення побратима на позиції. Спроби надати допомогу йому. Скидання з дрона, поранення. Хлопці молодці його витягли, але отримав поранення несумісне з життям. До лікарні його не довезли. Багато там склали голову наших хлопців, на тих позиціях. Багато запитань до командирів, але ці запитання ми ставитимемо вже після війни. Зараз уже це не на часі", — сказав Роман.

Він також розповів, що напередодні війни втратив маму, яка померла у жовтні 2021 року.

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Романа Мацюти для Фокусу, де він розповів про рідну Каховку та чому відмовився від посади у штабі.