"Много вопросов к командирам": известный актер рассказал о потере родного брата на фронте

Роман Мацюта рассказал при каких обстоятельствах погиб его младший брат, который вернулся из-за границы, чтобы защищать Родину от оккупантов.

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Украинский актер Роман Мацюта известный ролями в "Тайный дневник Симона Петлюры", "Сентябрь", "Узкий мост" рассказал о потере брата, который погиб на фронте. Подробностями он поделился в эксклюзивном интервью изданию Фокус.

Так, младшего брата актера звали Максим. Он погиб в октябре 2023 года. Тогда актер сообщил об этом у себя на странице в Инстаграм.

В интервью Фокусу Роман Мацюта рассказал, что его брат до полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое начала Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным, работал за границей. Однако уже в 2022 году, когда началась война на Родине вернулся домой и вступил добровольцем в армию. Служил Максим Мацюта в 128-й отдельной бригаде Днепр. Его военная служба длилась полтора года. Однажды, выполняя боевое задание с собратьями находясь под Старомайорским Донецкой области получил несовместимое с жизнью ранение.

Максим Мацюта Фото: скрин

"Мой младший брат Максим — это наша гордость и наша боль. Погиб под Старомайорским Донецкой области. Обстоятельства мне известны. Ранение побратима на позиции. Попытки оказать помощь ему. Сброс с дрона, ранение. Ребята молодцы его вытащили, но получил ранение несовместимое с жизнью. В больницу его не довезли. Много там сложили голову наших ребят, на тех позициях. Много вопросов к командирам, но эти вопросы мы будем задавать уже после войны. Сейчас уже это не ко времени", — сказал Роман.

Он также рассказал, что накануне войны потерял маму, которая умерла в октябре 2021 года.

Больше читайте в полной версии интервью Романа Мацюты для Фокуса, где он рассказал о родной Каховке и почему отказался от должности в штабе.