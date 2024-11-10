"Для всех, кто хочет попрощаться": бывшая жена Узелкова рассказала, где похоронят боксера
За словами Марини Боржемської, прощання з В'ячеславом Узелковим відбудеться вранці 11 листопада. В останню путь спортсмена проведуть у його рідній Вінниці.
Прощання з популярним українським боксером В'ячеславом Узелковим відбудеться в понеділок, 11 листопада. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написала його колишня дружина Марина Боржемська.
За її словами, похорон відбудеться в його рідній Вінниці і прийти зможуть усі ті, хто хоче попрощатися зі спортсменом.
"Для всіх, хто хоче попрощатися з В'ячеславом. 11 листопада. Зал 2, колонний зал. 09:30 прощання. 11:00 виїзд на похорон", — написала Марина Боржемська.
Окремо жінка зазначила геопозицію похоронного бюро у Вінниці, де, найімовірніше, і відбудеться прощання. Більше подробиць із цього приводу вона розкривати не стала.
Смерть Узелкова: реакція дітей і колишньої дружини
15-річний син українського боксера Роберт мав не надто близькі стосунки з батьком, проте все ж прокоментував його смерть на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Він підтвердив факт смерті В'ячеслава Узелкова і написав таке:
"Які б не були в нас стосунки, все одно боляче і неприємно".
Марина Боржемська також написала в соціальних мережах, що попри всі труднощі, які супроводжували їх, вона вдячна йому за все.
"Пішов із життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", — написала колишня дружина боксера.
Нагадаємо, український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада 2024 року. Незадовго до цього він переніс операцію на серці та проходив курс реабілітації.