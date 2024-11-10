"Для всех, кто хочет попрощаться": бывшая жена Узелкова рассказала, где похоронят боксера

По словам Марины Боржемской, прощание с Вячеславом Узелковым пройдет утром 11 ноября. В последний путь спортсмена проведут в его родной Виннице.

Прощание с популярным украинским боксером Вячеславом Узелковым состоится в понедельник, 11 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала его бывшая жена Марина Боржемская.

По ее словам, похороны состоятся в его родной Виннице и прийти смогут все те, кто хочет попрощаться со спортсменом.

"Для всех, кто хочет попрощаться с Вячеславом. 11 ноября. Зал 2, колонный зал. 09:30 прощание. 11:00 выезд на похороны", — написала Марина Боржемская.

Бывшая жена Узелкова рассказала, когда и где попрощаются с боксером Фото: Instagram

Отдельно женщина отметила геопозицию похоронного бюро в Виннице, где, вероятнее всего, и пройдет прощание. Больше подробностей по этому поводу она раскрывать не стала.

Смерть Узелкова: реакция детей и бывшей жены

15-летний сын украинского боксера Роберт имел не особо близкие отношения с отцом, однако все же прокомментировал его смерть на своей странице в социальной сети Instagram. Он подтвердил факт кончины Вячеслава Узелкова и написал следующее:

"Какие бы не были у нас отношения, все равно больно и неприятно".

Сын Узелкова отреагировал на его смерть

Марина Боржемская также написала в социальных сетях, что несмотря на все трудности, которые сопровождали их, она благодарна ему за все.

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, что были между нами, я благодарная ему за все", — написала бывшая жена боксера.

Напомним, украинский боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024 года. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце и проходил курс реабилитации.