"Для всіх, хто хоче попрощатися": колишня дружина Узелкова розповіла, де поховають боксера

За словами Марини Боржемської, прощання з В'ячеславом Узелковим відбудеться вранці 11 листопада. В останню путь спортсмена проведуть у його рідній Вінниці.

Прощання з популярним українським боксером В'ячеславом Узелковим відбудеться в понеділок, 11 листопада. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написала його колишня дружина Марина Боржемська.

За її словами, похорон відбудеться в його рідній Вінниці і прийти зможуть усі ті, хто хоче попрощатися зі спортсменом.

"Для всіх, хто хоче попрощатися з В'ячеславом. 11 листопада. Зал 2, колонний зал. 09:30 прощання. 11:00 виїзд на похорон", — написала Марина Боржемська.

Колишня дружина Узелкова розповіла, коли і де попрощаються з боксером Фото: Instagram

Окремо жінка зазначила геопозицію похоронного бюро у Вінниці, де, найімовірніше, і відбудеться прощання. Більше подробиць із цього приводу вона розкривати не стала.

Смерть Узелкова: реакція дітей і колишньої дружини

15-річний син українського боксера Роберт мав не надто близькі стосунки з батьком, проте все ж прокоментував його смерть на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Він підтвердив факт смерті В'ячеслава Узелкова і написав таке:

"Які б не були в нас стосунки, все одно боляче і неприємно".

Син Узелкова відреагував на його смерть

Марина Боржемська також написала в соціальних мережах, що попри всі труднощі, які супроводжували їх, вона вдячна йому за все.

"Пішов із життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", — написала колишня дружина боксера.

Нагадаємо, український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада 2024 року. Незадовго до цього він переніс операцію на серці та проходив курс реабілітації.