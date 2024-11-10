Редко, но дорого: Клопотенко рассказал, сколько тысяч долларов стоит ужин от него (видео)

За словами шеф-кухаря, він не часто бере корпоративи чи замовлення на приготування приватних вечерь, проте ціна на них висока. Якщо це для держави — тоді безкоштовно.

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко за свою кар'єру готував їжу для колосальної кількості людей, зокрема й для медійних особистостей. В інтерв'ю для "Люкс ФМ" він розповів, у яку ціну обійдеться приватна вечеря від нього.

Дивитися з: 05:12

За його словами, він вкрай рідко погоджується на подібні пропозиції, однак якщо це і відбувається, тоді вартість дуже висока, кілька тисяч доларів.

"Я зазвичай такі корпоративи не роблю. Це буває вкрай рідко. Я робив їх, напевно, разів 3 у житті. Але якщо йдеться про корпоративи, майстер-класи або приватну вечерю, то ціна стандартна. Це коштує десь 8 тисяч доларів. Якщо це для держави, то безкоштовно", — заявив Євген Клопотенко.

Окремо шеф-кухар вирішив поділитися, для кого з політиків було найприємніше готувати. Виявилося, що це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, адже в нього хороший апетит. Також у його списку є й інші міністри, які вже не обіймають свої посади.

"Він дуже добре їсть (Віктор Ляшко, — ред.). Для ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він прям кулінар. Багато, де бував і досить добре розбирається в їжі. Для першої леді Олени Зеленської, тому що вона дуже відкрита і класна. Ентоні Блінкен (державний секретар США, — ред.) дуже добре їв", — резюмував Євген Клопотенко.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що Євген Клопотенко зізнався, чи піде в політику. За його словами, він не відмовляється від того, що в майбутньому може працювати в напрямі політики, однак поки що ці питання у своїй кар'єрі він не порушує.

30 жовтня повідомлялося, що Євген Клопотенко зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і розповів, яке завдання перед ним поставив екс-головнокомандувач ЗСУ. Кулінар дізнався, яку їжу не любить його гість, тож ухвалив рішення змінити це і прищепити любов генерала до української страви.