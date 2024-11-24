Сучасне та історичне: що почитати зимовими вечорами

Не фільмами єдиними. Радимо звернути увагу на книги українських авторів, у яких розповідаються цікаві та повчальні історії.

Зима — ідеальний час, щоб загорнутися в теплий плед, взяти чашку ароматного чаю та поринути у світ літератури. Фокус підготував добірку з п’яти захопливих книг від українських авторів, які подарують вам атмосферу затишку, роздумів і натхнення. Від історичних драм до сучасних розповідей.

"Фелікс Австрія" Софія Андрухович

Глибока історія про людські долі, дружбу та любов на тлі Галичини кінця XIX століття. Роман переносить у Станіслав (Івано-Франківськ) кінця XIX століття, де на перетині культур та людських взаємин розгортається історія служниці Стефи та її господині Аделі. Психологічна драма про почуття обов’язку, любов і свободу.

До речі, історія книги Софії Андрухович екранізована у фільмі "Віддана" (2020 рік).

"Доця" Тамара Горіха Зерня

Зворушливий роман про війну на Сході України, героїзм і людяність. Це історія про жінку, яка під час війни на Донбасі проявляє свою героїчність. Сюжет наповнений реаліями війни, людськими трагедіями і силою, яка народжується навіть у найтемніші часи.

"Ловець океану" Олексій Геращенко

Пригодницька та філософська історія про сміливість і мрії. Неймовірно тепла та захоплива історія про молодого юнака, який вирушає в подорож, щоб упіймати свою мрію. Книга надихає читача вірити у власні сили та йти за покликом серця.

"За ситуаціями" Ольга Кобилянська

Одна з новел української письменниці Ольги Кобилянської досліджує внутрішній світ героїв у складних життєвих обставинах. Авторка приділяє увагу психологічним переживанням, розкриваючи емоційні та соціальні аспекти життя, особливо жінок.

Кобилянська відома своїм глибоким стилем і майстерністю у зображенні людських почуттів.

"Теплі історії до кави" Надійка Гербіш

Збірка атмосферних оповідань про маленькі радості життя, любов, теплі зустрічі та натхнення. Ідеальний вибір, щоб відчути затишок зимових вечорів.

Нагадаємо, що подивитися для новорічного настрою.

Також Фокус писав про топ фільмів для осінніх вечорів.