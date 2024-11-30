Оля Цибульська розповіла, як відбуватимуться її гастролі після мобілізації музикантів

Оля Цибульська продовжує свою творчу діяльність, незважаючи на мобілізацію її музикантів. Зараз вона в пошуках барабанщиці.

Українська співачка Оля Цибульська, навіть після вручення повісток деяким учасникам її музичного колективу, не припинить свою концертну діяльність. Про це вона розповіла у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Про пошуки барабанщиці Цибульської дивіться з 18:53 по 19:19

Оля Цибульська вирішила продовжувати гастролювати Україною, однак для цього їй необхідно заповнити "прогалини" в команді. Зокрема, замість мобілізованого ударника Оля шукає барабанщицю, яка зможе його замінити в колективі.

"Ці концерти потрібні людям. Тому я шукаю барабанщицю, дівчину", — розповіла співачка.

Нагадаємо, 16 листопада в місті Вараш Рівненської області мав відбутися виступ Олі Цибульської, однак співачці довелося скасувати концерт. Музикантам із творчого колективу співачки вручили мобілізаційні повістки просто на в'їзді в населений пункт.

Також Фокус писав, що учасники гурту "Будьмо" прямо під час концерту в Калуші 21 серпня отримали повістки і пройшли військово-лікарську комісію в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Служити музиканти будуть у 102 ОБрТрО.

На початку лютого музичний продюсер, соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров стверджував, що артисти можуть принести більше користі своєю творчою діяльністю, ніж в армії, тому їм потрібна "бронь".