Оля Цибульская рассказала, как будут проходить ее гастроли после мобилизации музыкантов

Оля Цибульская продолжает свою творческую деятельность, несмотря на мобилизацию ее музыкантов. Сейчас она в поисках барабанщицы.

Украинская певица Оля Цыбульская, даже после вручения повесток некоторым участникам ее музыкального коллектива, не прекратит свою концертную деятельность. Об этом она рассказала в программе "Неймовірна правда про зірок".

О поисках барабанщицы Цибульской смотрите с 18:53 по 19:19

Оля Цыбульская решила продолжать гастролировать по Украине, однако для этого ей необходимо заполнить "пробелы" в команде. В частности, вместо мобилизованного ударника Оля ищет барабанщицу, которая сможет его заменить в коллективе.

"Эти концерты нужны людям. Поэтому я ищу барабанщицу, девушку", — рассказала певица.

Напомним, 16 ноября в городе Вараш Ровенской области должно было состояться выступление Оли Цибульской, однако певице пришлось отменить концерт. Музыкантам из творческого коллектива певицы вручили мобилизационные повестки прямо на въезде в населенный пункт.

Также Фокус писал, что участники группы "Будьмо" прямо во время концерта в Калуше 21 августа получили повестки и прошли военно-врачебную комиссию в Ивано-Франковской областной клинической больнице. Служить музыканты будут в 102 ОБрТрО.

В начале февраля музыкальный продюсер, солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров утверждал, что артисты могут принести больше пользы своей творческой деятельностью, чем в армии, поэтому им нужна "бронь".